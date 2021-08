Premières images pour la série Disney+ Just Beyond, d'après R.L. Stine

Célèbre auteur à l'origine des ouvrages d'horreur pour les adolescents Chair de poule, R.L. Stine avait signé en 2019 Just Beyond: The Scare School, première parution d'une série inédite, Just Beyond, avec Nichole et Kelly Matthews aux illustrations.

Après un accord avec la maison d'édition, Disney+ a lancé la production d'une anthologie, sous la forme d'une série, qui proposera plusieurs histoires au sein d'une même saison. Huit épisodes sont ainsi attendus, pour une diffusion programmée à l'automne prochain sur la plateforme.

L'auteur et scénariste Seth Grahame-Smith s'était vu confier l'adaptation des bandes dessinées d'origine, un choix qui ravissait R.L. Stine lui-même. A priori, d'après les premières images dévoilées par Disney, au moins une référence aux livres Chair de poule devrait s'inviter dans cette anthologie horrifique...

Les spectateurs devraient croiser des sorcières, extraterrestres et autres créatures insolites, voire monstrueuses, au cours des épisodes de Just Beyond...