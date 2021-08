Google Play, App Store : une loi veut en finir avec la domination des boutiques d'applis

Le texte législatif pose les éléments avec pragmatisme : à ce jour, quand une application, quelle qu’elle soit, propose d’acheter une option, le montant facturé se voit ponctionner de 30 % de commission, prélevé par l’un ou l’autre. Ainsi, Google Play ou l’App Store impose des frais aux développeurs qui fourniraient une application, dont le modèle économique reposerait sur la vente de fonctionnalités au sein même de l’appli.

L'ebook sacrifié

On se souviendra que c’est justement, en 2011, ce système même qui avait contrecarré tous les beaux projets de Sony : en effet, Apple avait changé ses conditions de validation des applis après avoir refusé celle de Sony, qui allait permettre d’acheter des livres numériques. Et par la suite, Amazon avec son appli Kindle avait essuyé les mêmes foudres.

EBOOKS: Sony décapité par Apple

Au final, pour les cyberlibraires, le système applicatif devenait un gouffre financier, sans plus aucun espoir de marges ni de bénéfices, du fait de cette taxation de 30 % qu’introduisait le système In-App Purchase. Les différents vendeurs avaient alors opté pour une autre solution : changer leur application en outil de lecture uniquement, pour contourner le problème.

Et voici que les sénateurs Richard Blumenthal du Connecticut et Marsha Blackburn du Tennessee — avec le soutien d’Amy Klobuchar, présidente du sous-comité antitrust du Sénat — déposent un projet de loi plutôt disruptif : L’Open App Markets Act. Ce dernier formule une liste d’article découlant des demandes nombreuses de groupes de défense de consommateurs, ou encore de la Coalition for App Fairness, qui dépasse la seule question de l’In-App Purchase.

Trancher la mainmise

Dans ses plus grandes lignes, le document plaide d’une part pour la fin de cette fonction d’In-App et l’obligation d’y recourir quand on est développeur tenté par la vente de produits dans l’application. De l’autre côté, cette solution autoriserait les développeurs à utiliser leur propre solution de paiement — ce qui ne mettrait donc pas en danger les sources de revenus potentielles.

Un autre article cible presque strictement Apple, et son App Store. En effet, la firme à la Pomme a toujours assuré que le passage obligatoire par l’App Store garantissait la sécurité des applications téléchargées pour les utilisateurs. Or, le projet de loi voudrait contraindre l’entreprise à accepter le téléchargement d’applis venues d’autres plateformes que l’App Store — chose qui n’est réalisable qu’avec un débridage de son iPhone ou iPad.

HISTOIRE: en 2010, Steve Jobs voulait soumettre Amazon

« La législation aiderait à façonner un marché de l’applicatif plus compétitif, et stimulerait l’innovation dans l’économie numérique », assure la Coalition for App Fairness. De même, cela « apporterait plus d’options aux consommateurs américains », ajoute l’association dans un communiqué. Sur ce point, elle est épaulée par d’autres structures comme l’Electronic Frontier Foundation, ou encore Internet Accountability Project.

« Ce texte abattra les murs anticoncurrentiels coercitifs dans l’économie des applications », promet le sénateur Blumenthal. « Des années durant, Apple et Google ont écrasé leurs concurrents et maintenu les clients dans l’ignorance, en empochant d’importantes sommes, tout en se présentant comme les gardiens soi-disant bienveillants d’un marché de plusieurs milliards de dollars. » Rien qu’en 2020, les consommateurs américains ont dépensé près de 33 milliards $ dans ces boutiques, à travers le téléchargement de 13,4 milliards d’applis.

Pour Mike Davis, fondateur et président, Internet Accountability Project, qui en rajoute peut-être un peu : « Il ne fait aucun doute que la lutte contre Big Tech est celle de David contre Goliath. » Permettre aux développeurs indépendants de mieux profiter de leurs revenus est une chose. Autoriser la vente d’ebooks par Amazon à travers son outil en est une autre…

Crédit photo : James Yarema. Unsplash