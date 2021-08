Dune: Betrayal, un nouveau jeu de déduction sociale inspiré de la saga Dune

Attendu pour le 15 septembre prochain — si tout va bien —, le film Dune de Denis Villeneuve remettra la saga de science-fiction culte sur le devant de la scène. Gale Force Nine a saisi l'opportunité pour concevoir un jeu inédit, nommé Dune: Betrayal.

Celui-ci s'inscrit dans la catégorie « jeu de déduction sociale », dans laquelle les joueurs tentent de déterminer le rôle de leurs adversaires en interagissant les uns avec les autres.

Dans le contexte de Dune, cela donne bien sûr des Atréides et des Harkonnens qui s'affrontent de manière larvée, en formant des alliances et en fomentant des trahisons... Le jeu a été imaginé par Don Eskridge, amateur déclaré de Dune, à l'origine du jeu The Resistance. Ici, 4 à 8 joueurs pourront s'affronter, dans des parties de 20 à 40 minutes.

Dune: Betrayal sera disponible en octobre prochain, en version originale.

Un mois auparavant, Gale Force Nine doit publier Dune, A Game of Conquest and Diplomacy, un jeu de plateau qui sera lui aussi basé sur le film de Villeneuve, conçu cette fois par Peter Olotka, Jack Kitteredge, Bill Eberle, Greg Olotka et Jack Reda.