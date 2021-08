Extension de la librairie, ce camion fait la tournée des marchés

Au commencement, c’est un accord de bonne intelligence entre Vincent Paitry, propriétaire de la librairie Quartier libre, et l’association CIER, qui vise à « aider et [à] participer à l’information, à la vulgarisation et au développement des initiatives autour de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables ». Et voici comment Mots Hameaux voit le jour, sous la forme de librairie itinérante.

« Ce dispositif a pour but de faciliter la diffusion culturelle dans des territoires enclavés comme nous en avons chez nous, pénalisants pour certaines populations », précisait le gérant de la librairie à Ouest France. « On va vers les gens, où c’est utile d’aller, pas là où il y a déjà une librairie. Le projet est conçu pour être en équilibre, sans rentabilité, donc pas de bénéfices : ce sera gagnant-gagnant. »

Une subvention de la Région à travers le Fonds d’aide au développement de l’économie du livre en Normandie a permis de développer pleinement le projet.

Et dans le même temps, avec les livres, vient cet instant d’échange avec les publics qui favorise la diffusion du message de CIER : lire, c’est déjà consommer autrement, quand on achète chez un libraire, plutôt qu’une plateforme en ligne. Et par-dessus tout quand cette librairie se déplace à la rencontre de ses lecteurs.

Viser les manifestations du département

Or, parcourir les marchés du bocage normand, ce n’est pas non plus croiser les clients des grosses agglomérations. Depuis le 1er mai que la librairie Mots Hameaux s’est rendue sur le marché de La Carneille, comptant seulement quelque 600 habitants, le pari de cet échange prend forme.

L’offre est de près de 400 livres, que Tom Lacheray et Luce Peynaud, de l’association CIER proposent : avec le concours de la librairie, il s’agit aussi de piocher parmi les bouquins qui favoriseront les échanges, autant qu’ils pourront se vendre auprès d’un large public.

Et une fois que les marchés de l’Orne seront conquis, pourquoi ne pas continuer de la sorte avec les festivals ou d’autres événements culturels ? Pour les trois prochaines années, note Vincent Paitry, il faudra résister et tenir : « L’idée, c’est que ce ne soit pas temporaire. Dans l’Orne, il y a une désertification de la culture. Ce camion peut permettre un tissage plus dense de l’offre culturelle », souligne le libraire auprès de Actu.fr.

