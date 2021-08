Disparition de l’écrivain libanais Jabbour Douaihy

Né en 1949, à Zghorta, Jabbour Douaihy a obtenu un doctorat en littérature comparée à la Sorbonne. Il a ensuite été professeur de littérature française à l’Université libanaise à Tripoli, chroniqueur littéraire, traducteur et critique à L’Orient-Express. Il est aussi l’auteur d’une œuvre particulièrement influente dans la scène culturelle libanaise.

« Passer une vie dans une ville et la transformer en romans », disait-il. Son œuvre, finalement, lui permettait d’explorer les villes et villages, les uns après les autres, en profondeur et avec affection. Il tirait alors de ses découvertes et observations de la nature humaine des romans à l’humour sage, emprunts de culture et de mythes. Ses fictions, qui trouvaient une place de choix au nord du Liban, alliaient passé et présent, création et histoire.

Jabbour Douaihy a été deux fois finaliste pour le Prix International de la fiction arabe. La première présélection, pour Pluie de juin (trad. Houda Ayoub et Hélène Boisson, Actes Sud), était en 2008, année inaugurale du Prix, et la dernière en 2020. Son deuxième livre présélectionné, Saint Georges regardait ailleurs (trad. Stéphanie Dujol, Actes Sud), a été récompensé par le prix 2013 de l'Institut du Monde Arabe, pour le meilleur roman arabe traduit en français.

L’Orient-Le Jour aura rendu hommage à cet auteur et son œuvre, lui qui a quitté ce monde quelques heures avant Farès Sassine, avocat et écrivain : « Le Liban, non pas celui rongé par l’anémie, mais sa part préservée qui résiste par le rayonnement de l’esprit aux affres de l’effondrement, vient de subir une lourde perte. Oui ! Il y a du poison dans l’air. Rien n’est aussi vrai de nos jours que ce titre du dernier roman de l’écrivain Jabbour Douaihy. »

Il y a du poison dans l’air est le titre de son dernier roman en arabe, sans traduction pour le moment, récemment publié aux éditions Saqi (2021).

