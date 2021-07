Imposer le port des masques en librairies : les clients menacent

Ce 13 juillet, la chaîne a indiqué que dans l’environnement clôt de ses magasins, la politique était d’encourager le port du masque, à partir du 19 juillet. Une prise de position qui a conduit des clients — ou du moins, qui se revendiquaient comme tels sur les réseaux — à protester.

Si la position demeurait modérée, plusieurs personnalités ont ouvertement critiqué cette approche — dont Julia Hartley Brewer, animatrice sur Talk radio, rapport le Bookseller.

LIBRAIRIE: jauge et pass sanitaire, pour plus de 50 personnes ?

« Je me fais un devoir d’acheter chez Waterstones plutôt qu’Amazon, parce que je veux que mes libraires prospèrent. Mais si je me rends dans votre boutique et qu’un membre du personnel me demande de porter un masque, vous me perdrez comme cliente pour toujours. » Une réaction extrêmement mesurée, on le sent bien.

Face à la levée de boucliers, l’enseigne a dû rétropédaler : elle recommande désormais de suivre l’esprit des directives gouvernementales, en continuant à respecter les mesures de sécurité. Le port du masque dans les espaces fermés, par exemple, et la distanciation sociale, « qui contribuent à maintenir un espace d’achat sécurisé ».

Les personnels sont eux-mêmes invités à respecter ces mesures sanitaires, auxquelles s’ajoute le fait de se laver les mains. La révision semble favorablement reçue par les libraires, qui savourent surtout de ne pas avoir à faire la police des masques. Une signalétique déjà présente sera maintenue sur les points de vente, mais au moins personne n’aura à se mettre dans une position délicate vis-à-vis des clients.

Les libraires se reposeront donc sur ces messages. Mais encore faut-il savoir lire ?