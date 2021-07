Dans l’épisode 22 du podcast Dlivrable, Camille Pillias revient sur cette profession un peu méconnue : iconographe. Camille, est une touche-à-tout de l’image, iconographe, directrice artistique, autrice et commissaire d’exposition. Elle intervient dans l’édition et la presse. Cela fait plus de 20 ans qu’elle est donc, entre autres choses, iconographe.



Camille nous explique cette particularité française qui ne hiérarchise par les métiers de l’image avec les picture researchers ou picture editors.

En France, précise-t-elle, on parle d’iconographe et « iconographe, ça veut dire “écrire avec l’image”. C’est la façon dont je définis mon métier et c’est le point de départ de toute action professionnelle, car écrire avec l’image, c’est un langage. On parle d’iconographie, d’un corpus iconographique quand on parle d’un livre en particulier. Les images n’existent pas seules [mais] à la fois par association entre elles et à la fois par association avec d’autres signes, d’autres langues qui sont dans le livre. Et en l’occurrence dans le livre, la langue la plus évidente est celle du texte ».



Mais il y en a d’autres : « Vous avez le texte, vous avez tout ce qui est éléments de maquette, de mise en page et de référents (…), tout cela s’assemble au service d’un message. L’iconographie vient répondre de la même façon que la maquette et le texte — même si le texte paraît souvent prédominant ou à l’origine du projet — c’est un langage qui vient servir un propos. »



Pour assurer un équilibre des langues, « dans un idéal et un absolu qui existent assez rarement, on devrait toujours avoir un représentant du texte, un représentant de la maquette et un représentant de l’iconographie, puisqu’[ils sont] au service de la même chose. (…) L’image est là comme un contrepoint au texte et comme une invitation à lire. »



Dans cet épisode, Camille revient sur un métier riche et son langage. Elle vous dit ce qui se joue dans chaque projet pour trouver la bonne image, comment articuler technique et narration visuelles. Car aucune image n’est neutre et chacune raconte une vision du monde.

