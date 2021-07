Covid : des autotests et des opérations de dépistage dans les bibliothèques

Incontestablement, China Literature s’est imposée dans le monde de la lecture en ligne. Depuis mars 2015, et les premières publications d’histoires – fiction, historique ou fantastique – le lectorat s’est amplement développé : propriété de Tencent Holdings, avec 229 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, la plateforme est un géant. Ni plus ni moins. Et le choix de diffuser ses romans en ligne séduit de plus en plus d’auteurs, attendu que la concurrence est particulière puissante.