Sacred Hunger : adaptation du livre de Barry Unsworth

Publié en 1992, le roman de Barry Unsworth aura partagé le Booker Prize cette année-là avec Le Patient anglais de Michael Ondaatje (traduction de Marie-Odile Fortier-Masek, Points, 1992). Dès sa publication en France deux ans plus tard, cette fresque romanesque, récit de l’histoire de l’esclavagisme en Angleterre au XVIIIe siècle, séduit à la fois la presse et les lecteurs.

Lorsqu'une maladie mortelle frappe de plein fouet une galère britannique contenant des esclaves, l'équipage et l'humaine cargaison s'unissent dans la mutinerie. Naufragés sur la côte de la Floride, les survivants se lancent dans la création d’une nouvelle société, humaniste et égalitaire - loin de l’oppression et de la cupidité du Vieux Continent.

Liverpool, 1752. Jeune médecin rebelle, emprisonné pour avoir défendu des théories sur l'évolution des espèces, Matthew Paris embarque à bord d'un navire négrier appartenant à son oncle, l'armateur William Kemp. Horrifié par les épouvantables conditions de détention des esclaves, il défiera le sanguinaire capitaine Thurso, allant jusqu'à organiser la mutinerie de l'équipage. Une fois sur les rives de Floride, il tentera de réaliser son rêve d'une colonie fondée sur les principes de liberté et d'égalité, où Noirs et Blancs vivraient fraternellement... Mais, au même moment, en Angleterre, son cousin Erasmus Kemp, qui rend Paris responsable de la déchéance de son père, se lance à son tour dans le commerce maritime et fait fortune ; il ira jusqu'aux Amériques pour poursuivre son cousin de sa haine et de sa vengeance.

Ce roman met en lumière les maux des sociétés occidentales : la facilité à justifier l’assouvissement d’autrui au nom du profit. Trois siècles durant, le monde colonial aura perduré, une réalité brutale qui trouve sa place entre les pages de Sacred Hunger. Un récit qui, finalement, résonne encore aujourd'hui.

« Nous sommes honorés d'avoir l'opportunité d'adapter le travail poignant d'Unsworth pour l’écran », a déclaré Chris Bongirne à Deadline. « L'histoire profonde et puissante plonge au vif de la première traite des esclaves en Angleterre, afin de révéler une histoire d'humanité mise en partage. Elle conserve aussi une étonnante pertinente de nos jours, autant qu'elle s'avérait extrêmement critique à l’époque. La télévision est le support idéal pour la justesse, la portée et l'ampleur brutales de cette histoire moderne. »

Aucune date de diffusion n'a été annoncée pour le moment.

