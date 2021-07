Créations et reprises de librairies : l'essor des formations à distance en France

Pour la société Book Conseil, spécialisée dans la formation de libraires, le confinement mettait en face de problématiques encore peu examinées. « Nous avions un important planning de formations, tant pour des libraires actifs, que pour de futurs responsables », nous indique son directeur, Xavier Deshors. L’un de ces programmes repose sur trois semaines, et se destine plus particulièrement aux créateurs et/ou repreneurs de commerce. « Le distanciel n’a pas eu besoin d’être discuté. »

Associer le numérique aux cursus

Entre les plannings, les contraintes et les impératifs de chacun, la solution se déploie progressivement. « Nous projetions une solution de formation à distance pour septembre 2020. Notre partenaire a simplement accéléré le mouvement de sorte que, dès mars, l’outil devenait opérationnel. » En outre, la plateforme s’est dotée de solutions pour des parcours individuels ou en groupes restreints, suivant les mêmes cursus.

De même que les Teams, Jitsi et consorts ont fleuri pour pallier l’impératif du télétravail, de même, la solution LMS de Book Conseil a répondu rapidement. Tout passe par le navigateur de son ordinateur, indifféremment. « Le plus subtil fut d’adapter les formations et la méthodologie des formateurs, pour approcher correctement la pédagogie à distance, à travers cet outil », reprend Xavier Deshors.

En collaboration avec le coordinateur pédagogique et responsable de la formation, les cours ont évolué… et la demande s’est soudainement emballée.

À l’incertitude qu’entraînait le premier confinement succède en effet un engouement pour deux formations d’orientation : « je deviens libraire » et « je crée, je reprends une librairie », particulièrement plébiscitée pour le second semestre. « Je dirai que sur cette période nous avons doublé notre fréquentation. Ce qui fut encore le cas sur le premier semestre 2021. Si je compare la période de juillet 2019 à juin 2020 et juillet 2020 à juin 2021, on peut constater une progression de 300 % sur l’ensemble de notre offre », analyse le gérant.

Tout s’est en effet accéléré en juin 2020 — et le rythme se maintient sur le premier semestre de 2021. Les inscriptions sur les parcours d’orientation restent très fortes, et s’y ajoutent des demandes sur l’accompagnement des librairies. « Pour les premiers, nous avons dû doubler nos planifications en passant à près de 18 parcours collectifs allant de 2 à 3 semaines. Pour illustrer cette hausse, nos sessions sont complètes jusqu’à la fin d’année et inscrivons désormais sur 2022. » Dans ce contexte, la possibilité de solutions personnalisées pourrait être un atout, admet-il.

À cette heure, Book Conseil suit une cinquantaine de créations et/ou de reprises de librairies, en métropole aussi bien que dans les départements d’outre-mer. Les nouveaux projets affluent et les ouvertures de ce début d’année sont nombreuses.

Pour l'avenir, patience et longueur de temps

Reste à mesurer la pérennité de ces commerces qui ouvrent. « Pour les créateurs ou ceux qui ont décidé une réorientation, cette période fut celle de la réflexion et de la remise en question, avec, pour chacun, le désir de retrouver des choses essentielles, des valeurs et des partages », analyse Xavier Deshors. Si le pouvoir d’attraction du livre et du commerce du livre ont été décuplés avec la pandémie, nul n’ignore que ce commerce n’est pas des plus reposants. Ni des plus rentables. Tout en nécessitant des compétences bien précises.

À l’évidence, le métier et le concept même évoluent, avec des emplacements ou des offres qui reflètent d’autres tendances. « Ces jeunes créateurs insufflent une vision et un vécu différents ce qui est intéressant et dynamisant. Ils sont, sans aucun doute, le sang neuf de la profession. »

Pour les libraires en activité, les préoccupations de 2020 furent radicalement différentes : réagir aux événements, poursuivre l’activité, gérer le click and collect, la vente à distance, les aspects économiques du quotidien. « Les remontées que nous avons obtenues font état de questionnements sur les pratiques et les améliorations à apporter. Évidemment, nous cherchons de notre côté des formations plus à même encore de répondre aux attentes. »

Le distanciel a de beaux jours devant lui encore, présentant « la caractéristique de pouvoir séquencer les modules suivant les obligations personnelles ». Une réponse, déjà, aux problématiques tant d’organisation que de coût. « D’autres méthodes sont proposées comme des formations en petit groupe s’appuyant sur l’existant. Elles s’articulent autour de la compétence, mais aussi l’analyse et la mise en application : nous sommes au croisement de la formation et du coaching, avec cela. »

Anticiper dans les contenus même des modules, d'une part, mais également sur les moyens de former efficacement : les réponses du numérique seront mises à rude épreuve.

