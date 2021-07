Les bibliothèques de Paris s'installent dans les parcs et jardins

Comme chaque été, en juillet et en août, les bibliothèques municipales de Paris s’invitent dans les parcs, squares et jardins pour des moments de détente, de lectures et d’échanges autour des livres.

Chaque semaine, des bibliothécaires s’installent pour quelques heures avec de grands tapis et des chariots remplis de livres, d’albums, de revues et des tablettes. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges, y compris pour les adultes. Ces vrais moments de lecture sont ainsi proposés dans des squares et des jardins de la quasi-totalité des arrondissements parisiens.

L’approche individuelle est favorisée pour créer un lien privilégié entre l’enfant, le livre et le lecteur, mais également pour établir un lien de proximité entre bibliothèques et publics. Cette opération de lecture publique est portée par la volonté de promouvoir la pratique de la lecture et toucher des publics — enfants et adultes — qui n’ont pas forcément de contact avec le livre.

Cette année, les bibliothèques hors les murs poursuivent ainsi leur mission en mobilisant 46 bibliothèques sur tout le territoire parisien pour l’opération nationale Partir en Livre, et notamment à l’espace des bibliothèques au Bassin de la Villette à l’occasion de Paris Plages.

Le programme est à retrouver ci-dessous :

Crédits photo DR