Piratage : les hébergeurs sont-ils responsables des contenus illicites ?

La Cour de Justice a rendu son avis, dans un arrêt portant sur les affaires jointes C-682/18 YouTube et C-683/18 Cyando, toutes deux présentées par la Cour fédérale de justice d'Allemagne.

La seconde affaire (C-683/18) fait suite à la plainte du groupe d'édition universitaire Elsevier, un des plus importants du secteur, contre Cyando. L'éditeur reprochait à cette dernière société la mise en ligne, sur ses plateformes d'hébergement, de plusieurs livres sur lesquels il détient des droits exclusifs. Les ouvrages, dont Gray’s Anatomy for Students, Atlas of Human Anatomy et Campbell-Walsh Urology, étaient accessibles de manière illégale, via des liens Uploaded affichés sur les sites rehabgate.com, avaxhome.ws ou encore bookarchive.ws, détaille la CJUE.

La CJUE rappelle que « les exploitants de plates-formes en ligne ne font pas, eux-mêmes, une communication au public des contenus protégés par le droit d’auteur que leurs utilisateurs mettent illégalement en ligne, à moins que ces exploitants ne contribuent, au-delà de la simple mise à disposition des plates-formes, à donner au public accès à de tels contenus en violation du droit d’auteur ».

Ainsi, les plateformes « peuvent bénéficier de l’exonération de responsabilité, au sens de la directive 2000/31, à la condition qu’ils ne jouent pas un rôle actif de nature à leur conférer une connaissance et un contrôle des contenus téléversés sur leur plate-forme ».

Un autre arrêt de la CJUE attendu sur le sujet

L'arrêt publié par la CJUE, au grand dam des titulaires de droits, limite la responsabilité des hébergeurs dans la mise en ligne et la communication d'œuvres protégées. Dans l'affaire C-683/18, la CJUE semble ainsi pencher pour une exonération de responsabilité pour Cyando, dans la mesure où celui-ci n'aurait pas joué un « rôle actif » dans l'accès donné à l'œuvre à ses clients. Ce rôle, ici, était plutôt joué par les sites rehabgate.com, avaxhome.ws et bookarchive.ws.

L'arrêt de la CJUE n'a toutefois qu'une portée très relative : « en l'état actuel du droit », comme le précise elle-même la Cour, il sera prochainement quelque peu dépassé, au vu de l'entrée en vigueur du régime institué par la directive 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, en cours de transposition dans différents états.

L'article 17 de cette fameuse directive porte justement sur la responsabilité des hébergeurs, qui devront désormais s'assurer de la licéité des contenus mis en ligne sur leurs plateformes. « Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne doit dès lors obtenir une autorisation des titulaires de droits [...], par exemple en concluant un accord de licence, afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des œuvres ou autres objets protégés », précise notamment cet article.

Le Conseil supérieur de la propriété artistique (CSPLA), qui conseille le ministère de la Culture en matière de propriété intellectuelle, n'avait pas tari d'éloges sur cet article 17, dans un rapport publié en janvier 2021. Selon le conseil, il inaugurait même une nouvelle relation entre plateformes et ayants droit, et les éditeurs de livres étaient vivement incités à signer des accords de licence avec les hébergeurs.

Toutefois, la responsabilité des hébergeurs n'est pas encore garantie par cet article 17 : le Syndicat national de l'édition s'inquiète ainsi d'un document sans valeur juridique publié par la Commission européenne, qui « prévoit le maintien en ligne des contenus malgré leur signalement en amont par les ayants droit, afin de protéger les usages licites ». « Cette interprétation renverse complètement ce que les ayants droit avaient obtenu dans la directive », s'alarme le SNE.

D'après le syndicat patronal, le document de la Commission pourrait influencer la CJUE dans l'arrêt qu'elle doit rendre concernant un recours introduit le 24 mai 2019 par la Pologne (Affaire C-401/19). Dans celui-ci, la République de Pologne affirme que les mécanismes de contrôle préventif nécessaires aux hébergeurs pour se conformer aux dispositions de l'article 17 « mettent en cause l’essence même du droit à la liberté d’expression et à l’information et ne respectent pas l’exigence de proportionnalité et de nécessité de toute atteinte à ce droit ».

L'avocat général rendra son avis le 15 juillet prochain, avant un arrêt en septembre ou octobre. Et cette décision aura des conséquences bien plus importantes...

Photographie : illustration, Jan Persiel, CC BY-SA 2.0