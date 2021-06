Le retour d’Eragon sur Disney + ? Paolini et les fans à l’assaut des réseaux sociaux

« Nous voulons voir une véritable adaptation d’Eragon ! », sur twitter, Paolini s’improvise leader charismatique et incite ses troupes à réclamer une nouvelle adaptation. Il faut dire qu’il y a peu Rick Riordan annonçait qu’une série Percy Jackson serait bientôt disponible sur Disney+, de quoi rendre un peu jaloux le romancier américain.

Percy Jackson et Eragon ont en effet connu un destin assez semblable. Les deux ont été de gros succès en librairie avant d’être approchés par la 21st Century Fox. La société de production a ensuite mené des adaptations médiocres qui ont déçu les fans et causé la mort cinématographique des sagas.

Réalisé par Stefan Fangmeier, le film Eragon comptait au casting Ed Speelers, Rachel Weisz, Jeremy Irons ou encore John Malkovich. Une suite était initialement prévue, mais devant les audiences décevantes du long métrage, le projet a finalement été annulé.

Aujourd’hui, les plateformes de streaming sont reines des adaptations et Paolini ne s’y est pas trompé. Sur Reddit, l’auteur a déclaré que si Disney mettait en route une nouvelle adaptation d'Eragon, les livres seront probablement adaptés en série sur Disney + au lieu d’un autre long métrage.

« Je mets la pression pour qu’il y ait une nouvelle adoption et il y a des mouvements en ligne pour faire une tempête de tweets et faire monter en tendance un hashtag afin de voir si nous pouvons attirer l’attention de Disney », a déclaré Paolini durant le podcast Flights Through Alagaësia le mois dernier. « Et le fait est que ce genre de choses fonctionne. Cela fonctionne vraiment. Cela permet au studio de savoir qu’il y a une base de fans, qu’ils sont actifs, qu’ils sont engagés et qu’ils se soucient de l'oeuvre. »

Au moment de l’écriture de ces lignes, 55.000 tweets ont été écrits avec le #EragonRemake. Peut-être pas assez, encore, pour remplir les salles, ni justifier une implication du studio. Cependant, en France comme à l’international, beaucoup de fans s’enthousiasment pour cette potentielle nouvelle série. À tel point que des concepts art et des montages fleurissent un peu partout sur la plate-forme.

Les précédents tomes d’Eragon ont été publiés chez Bayard jeunesse, traduits par Bertrand Ferrier.

Le résumé proposé par l’éditeur pour Eragon Tome 1 :

Eragon n’a que quinze ans, mais le destin de l’Empire est désormais entre ses mains ! C’est en poursuivant une biche dans la montagne que le jeune Eragon, quinze ans, tombe sur une magnifique pierre bleue, qui s’avère être… un œuf de dragon ! Fasciné, il l’emporte à Carvahall, le village où il vit pauvrement avec son oncle et son cousin. Il n’imagine pas alors qu’une dragonne, porteuse d’un héritage ancestral, va en éclore… Très vite, la vie d’Eragon est bouleversée. Contraint de quitter les siens, le jeune homme s’engage dans une quête qui le mènera aux confins de l’empire de l’Alagaësia. Armé de son épée et guidé par les conseils de Brom, le vieux conteur, Eragon va devoir affronter avec sa dragonne les terribles ennemis envoyés par le roi Galbatorix, dont la malveillance démoniaque ne connaît aucune limite.

