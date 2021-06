L’acteur Harry Melling va incarner Edgar Allan Poe    

Si les traits de Harry Melling resteront sans doute à jamais associés au caractériel cousin d’Harry Potter, l’acteur s’est au fil des années construit une véritable carrière. Récemment, on pouvait le retrouver dans deux productions Netflix : The Old Guard face à Charlize Theron et Le jeu de la dame avec Anya Taylor-Joy.

Selon Deadline, Melling devrait bientôt incarner le torturé romancier américain Edgar Allan Poe. L’acteur jouera une version jeune de l’auteur au sein de l’adaptation Netflix de Un œil bleu pâle de Louis Bayard, publié en France aux éditions le Cherche midi, dans une traduction de Jean-Luc Piningre.

Le résumé proposé par l’éditeur :

1830. Landor est un vétéran de la police de New York, désormais à la retraite. Personnage complexe, usé par les années de service et des tragédies personnelles, il répond à l’appel des autorités de l’académie voisine de West Point lorsque la dépouille d’un élève officier, retrouvé pendu, est atrocement profanée. Landor accepte de mener l’enquête et prend pour assistant un élève de West Point sombre et tourmenté, nommé Edgar Poe. C’est le début d’un terrible voyage au cœur des ténèbres pour les deux hommes qui, lancés sur la piste d’un tueur aussi terrifiant que machiavélique, devront affronter leurs propres démons, alors que l’académie entière est prête à basculer dans la folie.

Le film sera scénarisé et réalisé par Scott Cooper, qui porte le projet depuis un long moment. Sous les traits du jeune Edgar Poe, Harry Melling formera un duo avec Christian Bale, qui incarnera Landor. À la production, on retrouve également Bale et Cooper en compagnie de Tyler Thompson pour Cross Creek Pictures.

La possibilité d'un biopic d'Edgar Allan Poe reste de mise, du côté de Sylvester Stallone, mais rien n'est moins sûr...