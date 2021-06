Disparition du poète Matthieu Messagier

Né en 1949, Matthieu Messagier a été révélé en 1971 par la publication du Manifeste électrique aux paupières de jupes (Soleil Noir). L’artiste s’est imposé comme le créateur d’une œuvre singulière, au rythme saccadé, à l’automatisme psychique déroutant.

Tout n’est que vitesse, brisure et explosion. Nombreux sont les poèmes composés uniquement d’une phrase, ou bien d’injonctions stoppées dans leur élan, relancées plus loin… Son style est aussi reconnaissable par des écarts de langage, une syntaxe libre et des mots parfois inventés.

Son importante bibliographie s’illustre par une exploration unique du langage, expérimentale et toujours honnête.

« Il est plus à écrire », résume le poète, « lorsqu’aucun mot n'y conduit et à quitter par état et non par volonté les sentiers jolis de l’œuvre inscrite dans le fil d’évidence ; alors c'est l’unicité pyromane gracieuse qui vous rend égal à la nature fondamentale » (Le Dernier des immobiles, Fata Morgana, 1989).

Sa dernière œuvre en date, Dernières poésies immédiates, est parue chez Flammarion en février 2020.

Photo: Nicola Sorgana, CC BY-SA 4.0