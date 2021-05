Un acteur noir pour incarner le prochain Superman ?    

Fin février, on apprenait que l’écrivain Ta-Nehisi Coates et le réalisateur J.J. Abrams, ici producteur, s’associaient pour un film proposant une nouvelle version de Superman. Ce reboot devrait s’éloigner de l’univers développé par Snyder depuis quelques années avec Man of Steel ou le récent Justice League.

Table rase du passé donc et exit Henry Cavill qui portait le costume depuis 2013. Concernant son remplaçant, rien n’est encore sur, mais The Hollywood Reporter révèle que la Warner chercherait un acteur et un réalisateur noir pour cette ultime version du super Héros.

Le grand jeu des devinettes peut alors commencer. Pour le journal, un des cinéastes les plus pressentis serait Ryan Coogler, qui s’était chargé de Black Panther pour Marvel. Occupé à tourner le second opus de l’aventure Wakandienne, il paraît cependant peu probable qu’il se jette à corps perdu dans un autre projet aussi ambitieux.

Le réalisateur du multi récompensé Moonlight, Barry Jenkins, serait également en lice, même si comme le souligne allociné, il reste lui aussi un homme très occupé avec notamment un prequel du Roi Lion à tourner pour Disney.

Autres suggestions, Steven Caple Jr. (Creed II), Shaka King (Judas and the Black Messiah) ou encore la réalisatrice Regina King (One Night un Miami).

Si les rumeurs vont bon train, rappelons que le film en est encore à ses prémisses. Ta-Nehisi Coates ne devrait rendre son scénario final que fin décembre.



Crédit photo : DC Comics