Une comédie musicale Gatsby le Magnifique, signée Florence and the Machine

« J'ai toujours été fascinée par les comédies musicales », assure Florence Welch, « et je ressens une forte connexion avec le romantisme désabusé de Fitzgerald ». Avec son groupe, elle aura la lourde tâche d'écrire des paroles pour une comédie musicale inspirée du classique littéraire de l'écrivain américain, Gatsby le Magnifique.

Le compositeur Thomas Bartlett, alias Doveman, viendra en renfort pour l'écriture des musiques de l'ensemble. Welch renoue avec l'œuvre de Fitzgerald, puisqu'elle avait déjà été sollicitée par Baz Luhrmann pour son adaptation cinématographique du même texte, en 2013.

Sans date de représentation pour l'instant, la comédie musicale devrait être jouée à New York, avec des représentations à Broadway et au-delà. Directrice de l'Almeida Theatre de Londres, Rebecca Frecknall assurera la mise en scène du spectacle.

Bien entendu, il ne s'agit pas de la première adaptation musicale de cette œuvre culte : depuis 2012, le théâtre londonien Ruby in the Dust rejoue régulièrement le roman, avec musique et paroles, et le compositeur John Harbison, notamment, a signé en 1999 une réécriture de l'œuvre sous la forme d'un opéra.

via BBC

Photographie : Florence Welch et Florence and the Machine, en concert en 2012 (Jason Persse, CC BY-SA 2.0)