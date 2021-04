L'Indice de la peur, de Robert Harris, adapté en mini-série

Traduit de l'anglais par Natalie Zimmermann et publié aux éditions Plon, disponible en poche chez Pocket, L'Indice de la peur a été publié en 2011, quelques mois après les faits qui l'ont inspiré, le krach-éclair américain survenu en mai 2010.

Alexander Hoffmann, patron d'un fonds d'investissement à Genève et génie de la finance, a trouvé un algorithme qui permet de multiplier les gains à l'infini : l'indice de la peur. Son système de gestion sonde le web à la recherche des mauvaises nouvelles, en utilisant des mots-clés liés au registre du désastre (terrorisme, crise, faillite, accident, etc.), et en tire des instructions de placement ou de désinvestissement immédiates. Mais le scénario idéal bascule, Alexander est espionné. Ou paranoïaque ?

La folie le guette et pendant ce temps, l'indice de la peur s'emballe, le système devient incontrôlable, est sur le point de provoquer un krach boursier sans précédent. La panique s'empare des marchés et l'étau se referme : Alexander ne pourra peut-être plus détruire le monstre qu'il a créé, un monstre numérique et immortel...

– Présentaiton éditeur de L'Indice de la peur