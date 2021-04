Pour cette 4e édition du concours d’écriture d’UNICEF France, les 15-20 ans sont invités à écrire une nouvelle ou un texte de poésie/slam sur le thème « Au fil des émotions ».

Les jeunes ont la parole

Les auteurs et autrices en herbe auront l’occasion d’explorer de nombreux sujets à travers leurs récits et poèmes, en imaginant de jeunes personnages qui se laissent porter par leurs émotions ou qui doivent apprendre à les apprivoiser. Ils pourront par exemple raconter le fait d’affronter ses peurs, de développer sa confiance en soi, d’accepter ses différences, de faire évoluer ses relations aux autres…

L’écriture et la fiction représentent de réels outils pour aborder le sujet de la gestion des émotions et de la santé mentale, qui sont des aspects fondamentaux du développement des enfants et des jeunes.

Le jury, composé d’Olivia Ruiz, de salariés d’UNICEF France, de Librinova, et du Livre de Poche, sélectionnera les meilleurs textes.

Cette année, deux textes lauréats (un finaliste dans la catégorie « nouvelle », l’autre dans la catégorie « slam/poésie ») seront publiés dans un recueil au Livre de Poche au printemps 2022, aux côtés de nouvelles inédites d’auteurs reconnus. Les 10 autres textes finalistes seront publiés dans un recueil numérique disponible sur le site de la maison d’auto-édition Librinova.

Olivia Ruiz, marraine 2021

Après Maxime Chattam, Agnès Ledig et Bernard Werber, c'est donc au tour d'Olivia Ruiz de parrainer l’édition 2021 du concours d’écriture d’UNICEF France.

Autrice, compositrice et interprète d’origine espagnole, elle a grandi à Marseillette. Trois de ses grands-parents ont fui la guerre civile, mais n’en ont jamais parlé. De ce silence est né son premier roman, La commode aux tiroirs de couleurs, paru aux éditions JC Lattès en 2020. Il sortira au Livre de Poche le 2 juin 2021.

Engagée dans l’humanitaire et dans la cause des enfants, Olivia Ruiz a participé à plusieurs opérations pour soutenir UNICEF.

La santé mentale, priorité de l'UNICEF

« Avec les mesures de confinement et les restrictions de mouvement liées à la pandémie, l’année a été longue pour nous tous, mais surtout pour les enfants », explique Henrietta Fore, directrice générale d’UNICEF. « Quand on vit chaque jour séparé de ses amis et de ses proches, et que l’on est parfois enfermé à la maison avec son agresseur, les effets sont dévastateurs. De nombreux enfants se sentent effrayés, seuls, anxieux et inquiets pour leur avenir. Cette pandémie doit nous permettre de mieux aborder la santé mentale de l’enfant et de l’adolescent, et cela commence par accorder à ce problème l’attention qu’il mérite », réclame-t-elle.

Alors que la pandémie entre dans sa deuxième année, UNICEF et ses partenaires continuent de se mobiliser pour permettre aux enfants, jeunes, familles et acteurs éducatifs de traverser au mieux cette situation qui impacte la vie sociale, l’éducation et la santé mentale.

En lien avec le concours d’écriture, le thème de la santé mentale est aussi abordé cette année dans le Prix UNICEF de littérature jeunesse 2021 : ce projet littéraire invite les moins de 15 ans à découvrir de nombreuses histoires sur le thème « Au fil des émotions » et à voter pour leur livre préféré parmi la sélection d’ouvrages.

Les jeunes ont jusqu’au 1er septembre pour s’inscrire et publier leur texte sur le site du concours.