Métiers du livre : du droit d'auteur aux droits des auteurs

Avec Bonerba.com, Daniela — trilingue en français, anglais et italien — accompagne depuis 2012 plusieurs maisons d’édition jeunesse françaises qui souhaitent être présentes à l’international. En 2018, Daniela a aussi créé Children’s Book Factory, un packager spécialisé dans l’édition jeunesse : elle y représente 7 illustrateurs en exclusivité mondiale.

Daniela nous explique sa démarche : donner de la visibilité aux éditeurs et aux auteurs-illustrateurs sur la scène internationale. Les éditeurs qu’elle représente publient 5 à 20 titres par an et bénéficient d’une vitrine avec le catalogue Bonerba.com.

En parallèle, en accompagnant les auteurs-illustrateurs, Daniela « propose des titres [aux] éditeurs du monde entier, y compris pour le territoire francophone (…) Si les éditeurs francophones ne sont disponibles que pour l’étranger, la France est le foyer d’origine de toute la création qu’elle représente ».

Par ailleurs, son travail avec les illustrateurs lui permet autant de « représenter leur portefeuille que de monter un [nouveau] projet [en apportant son] regard éditorial. Souvent, les illustrateurs ont des projets dans leur tiroir qu’ils voudraient perfectionner avant de les présenter à un éditeur ».

Ensuite, si le travail de packager permet de proposer un accompagnement sur mesure aux illustrateurs en fonction du niveau d’avancement du projet, elle doit évaluer le risque et « trouver la juste limite entre l’investissement sur maquette et le fait que le livre soit réalisé au final ». C’est toujours « moins risqué que le travail d’un éditeur », mais le risque doit être mesuré avec l’illustrateur.

Enfin, en collaborant avec des illustrateurs et des éditeurs, Daniela est attentive à la bonne représentation de chacun. La relation gagnerait parfois à être davantage positionnée en B to B, pour une meilleure collaboration auteur-éditeur. Mais attention, « ce n’est pas une responsabilité d’une part ou de l’autre. C’est une responsabilité de tous, éditeurs et auteurs. Sans le vouloir, on peut mettre en place une relation BtoC ».

Prenons l’exemple du contrat. Dans le cas d’une vente entre deux éditeurs, « le contrat de cession utilisé est celui du vendeur. Dans une relation auteur-éditeur, qu’en est-il ? »

Crédit photo : Markus Spiske/ Unsplash