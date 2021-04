Vente de livres sur les marchés : un recours en référé devant le Conseil d'État

Payot Libraire, Nature & Découvertes Suisse et 190 supermarchés Coop de Suisse romande, s’associent et invitent toutes les lectrices et les lecteurs à rejoindre la 13e édition de l’action PARTAGERLIRE (Prix suisse de l’Éthique 2010) qui se déroulera du 15 au 24 avril 2021. En 2020, cette récolte solidaire de livres fut malheureusement annulée (les magasins étant alors fermés), mais en 2019, plus de 357.000 livres furent distribués.