L'imprimeur italien Grafica Veneta se développe sur le territoire américain

D’après le Giornale della Libreria, le plus important média professionnel sur le livre en Italie, Grafica Veneta S.p.A. — l’un des plus grands acteurs de l’industrie de l’impression de livres en Italie et en Europe — a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Lake Book Manufacturing, Inc, entreprise leader sur le marché américain et active dans la fabrication de livres.

Les clients américains pourront ainsi disposer de services innovants, grâce à la technologie d’avant-garde de Grafica Veneta. L’équipe de Lake Book sera gardée afin de renforcer et développer l’activité aux États-Unis.

Une synergie dès le début

Fabio Franceschi, président de Grafica Veneta, affirme : « Nous sommes fiers de cette transaction, qui nous a procuré des sentiments très positifs dès le début. Nous partageons avec Lake Book Manufacturing la même philosophie et la même vision : une grande passion pour notre métier, l’attention au client, le souci du détail et la flexibilité. Je suis convaincu qu’en travaillant ensemble, nous aurons la possibilité de construire une entité unique sur le marché américain, qui est absolument stratégique et à fort potentiel pour nous. »

Dan Genovese, président de Lake Book Manufacturing Inc., partage le même enthousiasme : « Lorsque nous avons évalué les perspectives, cela nous a immédiatement semblé être une excellente opportunité pour l’entreprise, les employés et nos clients. Si Lake Book avait un arbre généalogique, nos racines correspondraient à celles de nos cousins italiens. Je suis certain qu’une union entre les familles Franceschi et Genovese est une étape naturelle et une décision réussie. »