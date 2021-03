Leïla Slimani, marraine de la 26e édition de la Semaine de la langue française

Née à l’initiative du ministère de la Culture, cette Semaine de la langue française et de la Francophonie a vocation à célébrer la langue de Molière et celle de Senghor, dans toute la diversité de ses expressions. Elle s’ancre dans les 5 continents, et mobilise des acteurs de plus en plus nombreux.

Lors de cette Semaine, chacun pourra relever le défi d’une dictée, d’un concours de calligraphie, suivre ou participer à une conférence, une joute oratoire, ou, pourquoi pas, un concours de poésie, une rencontre littéraire…

Autre temps fort, le Dictionnaire des francophones sera officiellement lancé au cours de cette Semaine. Ce dictionnaire collaboratif, fruit de la volonté du Président de la République, a été mis en œuvre par le ministère de la Culture en partenariat avec de nombreuses organisations françaises et francophones, le monde académique et de la recherche. Il illustre de façon concrète l’exceptionnelle richesse de la langue française, sa diversité, sa créativité et son évolution constante.

Plus de 500 000 termes et expressions du français tel qu’il se pratique partout dans le monde seront ainsi réunis sur un site internet collaboratif couplé à une application mobile.

La langue française sera également à l’honneur dans les médias audiovisuels — télévision et radio - grâce à la mobilisation du Conseil supérieur de l’audiovisuel qui a choisi cette année de mettre en avant tous les accents du français.

La Semaine de la langue française et de la Francophonie reçoit le soutien de :

L’Organisation internationale de la Francophonie, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, l’Institut de France, l’Académie française, l’Institut français, la ligue de l’enseignement, le réseau OPALE, le réseau Canopé, le CLEMI, la Ville de Paris, le Printemps des Poètes, l’AMF, l’AMRF, le fonds MAIF pour l’éducation, La Poste, Le Robert, Toute l’Histoire, Phenix Stories, Insert, France Télévisions, France Médias Monde, Radio France, TV5 Monde et Gulli.

En partenariat avec les ministères chargés de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et de l’Europe et des Affaires étrangères.

crédit photo : Heike Huslage-Koch CC BY SA 4.0