Un bonheur parfait de James Salter et Désert solitaire, d'Edward Abbey

James Salter, Un bonheur parfait

Les éditions de l’Olivier ont à leur catalogue d’extraordinaires auteurs américains et James Salter, sans être le plus célèbre, était un de ceux au style le plus élégant. Un bonheur parfait est un roman superbement triste, la perfection très troublante d’une vie de couple et l’esthétique de sa réussite comme de son échec.

Viri pose les yeux sur sa femme, Nedra. Une mèche de cheveux lui balaie délicatement la nuque, elle s'affaire en cuisine dans sa jolie robe rouge. Leurs deux adorables petites filles dînent devant le feu de cheminée. Sont-ils réellement heureux ? Ils forment un couple envié de tous, elle si belle, lui si élégant. Leur bonheur semble parfait... Mais la perfection est-elle vraiment de ce monde ?

L’alchimie de Salter résulte d’une écriture à la fois concise et très sensuelle, que ce soit dans ce roman ou dans Un sport et un passe-temps, sorti en France en 1997. [Lire un extrait]

Edward Abbey, Désert solitaire

La lecture de Désert solitaire, publié en septembre 2010 dans une nouvelle traduction par les éditions Gallmeister, fut un éblouissement. Nous découvrions tout à la fois un auteur engagé, Edward Abbey, et un type de littérature, le « nature writing ». Edward Abbey écrit dans sa préface de 1967 : « La plupart des choses dont je parle ici ont déjà disparu ou sont en train de disparaître rapidement. »

Peu de livres ont autant déchaîné les passions que celui que vous tenez entre les mains. Publié pour la première fois en 1968, Désert solitaire est en effet de ces rares livres dont on peut affirmer sans exagérer qu'il "changeait les vies" comme l'écrit Doug Peacock. À la fin des années 1950, Edward Abbey travaille deux saisons comme ranger dans le parc national des Arches, en plein coeur du désert de l'Utah. Lorsqu'il y retourne, une dizaine d'années plus tard, il constate avec effroi que le progrès est aussi passé par là. Cette aventure forme la base d'un récit envoûtant, véritable chant d'amour à la sauvagerie du monde, mais aussi formidable coup de colère du légendaire auteur du Gang de la clef à molette.

Après cette douche froide, la lecture nous réchauffe et nous mettons nos pas dans ceux de l’auteur. On s’installe comme ranger avec lui dans sa petite caravane, on inspecte les lieux, et l’on goûte les dernières heures d’une époque qui bascule vers l’ouverture des parcs nationaux au tourisme de masse. Alors, oui, ce récit est peut — être un tombeau littéraire, mais c’est avant tout un appel à la révolte devant la bêtise de la société de consommation.

Un bonheur parfait – James Salter, trad. Lisa Rosenbaum, Anne Rabinovitch – Points – 9782757883181 – 7,90 €

Désert solitaire – Edward Abbey, trad. Jacques Mailhos, préface Doug Peacock – Totem – 9782351786819 – 10 €