Des livres jusqu’au plafond : “Plus qu’une bibliothèque idéale, des titres emblématiques

Après presque trente années d’agrandissements, de militantisme et de bains de jouvence dans la littérature de jeunesse, Pierrette Mathieu a l’envie, en 2007, de créer La Cour des grands, pour continuer de conseiller ces jeunes lecteurs devenus adultes. Dans le même temps, elle décide de préparer sa retraite et embauche Julie Remy la même année.

La Cour des grands ouvrira ses portes sur deux niveaux de 30 m2 dans un local attenant au Préau. La littérature et les sciences humaines au rez-de-chaussée, la poésie, le théâtre et les beaux livres à l’étage. Les clés des deux librairies seront transmises en août 2009 et c’est en 2012 que La Cour des grands déménagera en face du Préau, dans un local de 100 m2 de plain-pied.

LIBRAIRIES: obtenir le remboursement des frais de port

La Cour des grands, ce fut également Aurélie Triboulot, à présent libraire nantaise, Cécile Coulette, maintenant libraire lyonnaise, et Jean-Louis Winger et Éloïse Bernard, toujours à nos côtés. Depuis 2019, Nathalie Mysliwiec est venue s’associer à l’aventure.

Depuis 1980 et 2007, l’engagement est toujours aussi vif. Celui d’assumer un rôle de partenaire culturel, de rester un lieu d’échange d’idées, et surtout de défendre une certaine idée de la profession et de la création littéraire. Chaque année, un ou deux « petits éditeurs » sont mis à l’honneur et leur fonds également. Il y a une volonté de construire un programme de rencontres qui attise curiosité et réflexion.

Car c’est surtout cela, être une librairie Initiales, c’est soutenir ceux et celles, éditeurs, éditrices, auteurs et autrices, qui prennent des risques pour nourrir cette passion commune pour la littérature et sa transmission.

Les livres qui peuplent murs et plafond

« À La Cour des grands, les sélections des libraires sont partout. Sur les tables, en vitrine et même au plafond ! Pourquoi là-haut ? Car en plus de notre fonds, de nos conseils, nous voulions une librairie avec une identité et une ambiance. Et notre local, qui était idéal, n’avait qu’un seul défaut : un plafond pas vraiment beau. Ce sont donc deux cent cinquante ouvrages choisis et offerts par nos amis éditeurs que nous avons suspendus à l’aide de câbles et de plaques de métal.

Plus qu’une bibliothèque idéale, il s’agit de titres emblématiques de la vie de la librairie ou de certaines lectures à certains moments clés. Bien sûr, nos auteurs fétiches sont présents : Claudie Hunzinger, Carole Martinez, Marie-Hélène Lafon, Auður Ava Ólafsdóttir, Lola Lafon, Loïc Demey, Vincent Almendros, tous venus plusieurs fois. Certains sont là, car nous aimons imaginer les avoir rencontrés — Julien Gracq ou Claude Simon —, d’autres enfin sont là, car leur présence suspendue nous rassure.

Vous en présenter “quelques-uns” est un exercice frustrant et nous avons décidé de laisser nos doigts pointer un peu au hasard vers le ciel. »

La Cour des grands

12, rue Taison 57000 Metz

Le Préau

11, rue Taison 57000 Metz

