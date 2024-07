Là où les absents continuent à être présents

Mais il ne faut pas oublier que les absents continuent de parler, même quand on essaie de les faire taire. Une lettre et une photographie dans un tiroir, un foulard oublié, une odeur intrigante, et tout un passé ressurgit pour raconter en filigrane une autre histoire : celle de nos silences et de nos désertions.

Les éditions Alma nous proposent les premières pages de ce roman, en avant-première :

Avril Ventura est née en 1977. Après des études de lettres modernes à Paris et une première collaboration aux Inrockuptibles, elle écrit pour les pages littéraires du Monde et du magazine Elle, et travaille à France Culture comme productrice adjointe. La Meilleure Part d’eux-mêmes est son deuxième roman après Ce qui manque, paru au Seuil, dans la collection « Fiction et Cie », en 2008.



