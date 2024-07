Trois mille ans d'écologie indienne. Penser autrement la nature

Depuis ses origines, la civilisation indienne lie l'idée de l'humain à l'ordre cosmique. Les éléments du vivant que ce sont l’eau, les arbres, la terre, le feu, sont partie intégrante de ce lien, sous-jacent aux pratiques agroécologiques contemporaines.

Celles-ci, centrées sur l’interaction entre acteurs et environnement, valorisent une approche globale, où la gestion de l'eau et des plantes va de pair avec une juste rétribution des travailleurs, souvent marginalisés, surtout les femmes.

L'ouvrage met en lumière l'importance de l'écologie indienne, enracinée dans une tradition millénaire et des luttes modernes. L'Inde, pays le plus peuplé, est aussi le seul du « sud global » ayant eu avec Gandhi un leader écologiste à la tête de sa lutte pour l'indépendance.

Les savoirs traditionnels, particulièrement en gestion de l'eau et des forêts, méritent reconnaissance et protection face à la gouvernance technocratique et à l'exploitation industrielle.

L'auteure, experte en langue et culture hindi, propose une vision intégrée de l'écologie sociale indienne, pertinente pour les défis environnementaux mondiaux d'aujourd'hui.