Cependant, l'arrivée d'Aliénor, une jeune femme déterminée à découvrir ses origines, vient bouleverser la vie tranquille de la famille Berthoumieux. L'arrivée d'Aliénor ébranle les convictions du père et du fils et fissure le vernis de la mémoire et de la légende familiale. Peu à peu, les femmes du village commencent à se faire entendre, décidées à révéler la vérité et à réclamer le pouvoir qui leur revient de droit.

Cette saga familiale, qui s'apparente à un conte moderne, se déroule dans un cadre où la cuisine, la chanson, la peinture et l'amour se mêlent. L'autrice, Marie Hélène Poitras, confère aux femmes le pouvoir de s'exprimer et de créer, leur permettant ainsi de rendre justice et de reprendre le contrôle de leur destin.

Les éditions Cambourakis nous en proposent les premières pages en avant-première :

Marie Hélène Poitras, captivée par les liens entre la musique, les mots et les images et par l'art de la narration, crée des mondes uniques animés par une écriture riche.

Cette romancière de Montréal, née à Ottawa, a été récompensée dès son premier roman, Soudain le Minotaure (2002), par le prix Anne-Hébert. Son recueil de nouvelles La Mort de Mignonne et autres histoires (2017) a été finaliste du Prix des libraires du Québec. Griffintown (Alto, 2012), inspiré par son expérience de cochère dans le Vieux-Montréal, a reçu le prix France-Québec et a été finaliste du prix Ringuet.

La Désidérata (Alto, 2021), quant à elle, puise dans ses explorations de la campagne française. Pour son dernier recueil de nouvelles Galumpf (Alto, 2023), elle a été honorée par le prix du Gouverneur général.

DOSSIER - Les romans à découvrir en librairie pour la Rentrée littéraire 2024