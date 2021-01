Une norme pour les catastrophes patrimoniales : journée professionnelle

La norme NF ISO 21110 remonte à mars 2020, conçue par et pour les professionnels : mais quelle est l’utilité d’une norme volontaire internationale pour faire face à un sinistre dans ces bâtiments de mémoire ?

Concrètement, comment transposer une norme dans des contextes administratifs différents ? De l’évaluation du sinistre à la prise en charge des objets par des spécialistes, des témoignages de France et de l’étranger viendront éclairer les enjeux de la préparation aux situations d’urgence, avec des exemples pratiques illustrant les principales exigences de la norme.

La participation est gratuite, mais l’inscription obligatoire, à cette adresse.

9h15 : Accueil des participants : en ligne

9h30 : Ouverture

Denis Bruckmann, Directeur général de la Bibliothèque nationale de France

Nicolas Georges, Directeur du Service du Livre et de la lecture, ministère de la Culture

10h‐11h : Norme ISO 21110

Présentation de la norme ISO 21110

ISO, Gaëlle Bequet, Directrice du Centre international de l'ISSN et présidente du comité technique Iso/TC 46 « Information et documentation »

Présentation de la norme ISO 21110 Céline Allain, Coordonnatrice plan de sauvegarde des collections de la Bibliothèque nationale de France

Transposition de la norme ISO 21110

Médiathèque Michel‐Crépeau de la Rochelle, Muriel Hoareau, Conservatrice responsable des collections patrimoniales

Sauvées des os : les collections d’anatomie pathologique Dupuytren à l’épreuve d’un plan d’urgence, Bibliothèque Sorbonne Université, Rémi Gaillard, Directeur adjoint de la BSU, responsable du pôle Patrimoine, Éloïse Quétel, responsable des collections médicales (collections d’anatomie pathologique Dupuytren)

11h‐12h30 : Préparation aux situations de crise

Contexte juridique des professionnels en situation d’urgence, Catherine Granger, chef du bureau du patrimoine, Service du Livre et de la Lecture, Ministère de la culture

Estimer la valeur d’une bibliothèque patrimoniale, quelle méthodologie ? Camille Dégez‐Selves, directrice de la bibliothèque de l'École nationale des chartes

Collection assessment for flood risk preparedness. The methodology developed in the General State Archives of Greece, Maria Giannikou et Ourania Kanakari, General State Archives of Greece

Les enjeux de la documentation en situation de sinistre, Archives de Cologne, Ulrich Fischer, Historischen Archiv der Stadt Köln

12h30‐14h : Déjeuner

14h à 17h : Sauvegarde des collections en cas de crise

Quantité et diversité des objets en cas de crise, musée du quai Branly — Jacques Chirac, Éléonore Kissel, mqB‐JC

The safeguarding of Cultural Heritage through methodologies and experiences developed with the Autonomous Province of Trento in the scope of project CHEERS", Barbara Caranza, Stefano Oliveri, Marco Pregnolato, Italie

Worst‐case scenario: earthquake during pandemic, Sagita Mirjam Sunara, Arts Academy, University of Split, Croatie

Le Mans, un sinistre déconfiné, Sophie Rouyer, directrice de la Médiathèque Louis Aragon, Le Mans

Traitement des collections de textiles et d’objets d’orfèvrerie suite à un sinistre incendie, Bluenn Boulangé et Nathalie Schluck, restauratrices indépendantes, Anne‐Laure Rameau, régisseur, Musée Lorrain

17h‐17h30 : Débats et clôture

Photographie : illustration, Free State Project, CC BY-SA 2.0