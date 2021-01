Disparition de l'historien suisse Marc Vuilleumier 

L’histoire des gens d’en bas perd un contributeur de premier plan qui a développé un regard à la fois érudit et critique sur le passé et le présent. Il nous manquera tout particulièrement ce printemps lors du 150e anniversaire de la Commune de Paris dont il connaissait si bien les protagonistes.

Pour une histoire des gens sans Histoire (Éd. d’en bas) : c’est avec ce titre que ses collègues lui avaient rendu un hommage mérité au moment de sa retraite en 1995 après de longues années d’enseignement d’histoire sociale à l’Université de Genève.

Quelques années plus tard, en 2012, l’ouvrage Histoire et combats (Éd. d’en bas & Collège du Travail), un recueil de ses textes consacrés au mouvement ouvrier et au socialisme en Suisse, où il était aussi question de libertaires, d’exilés et d’étrangers, contenait une belle introduction.

Il y évoquait son parcours d’historien dans une véritable perspective d’ego-histoire, pour conclure : « [Me] voilà passé moi-même au rang de chroniqueur et de mémorialiste de mon propre passé. Ce qui est encore une manière de faire de l’histoire. Elle est peut-être d’autant plus nécessaire qu’en cette deuxième décennie du vingt et unième siècle, la seconde moitié du siècle précédent s’estompe dans les mémoires. »

Le meilleur hommage qui puisse lui être rendu est sans doute de (re)lire ses travaux, de les prolonger par de nouveaux apports, et de ne pas laisser estomper dans nos esprits son sens critique, son discernement et son attention constante aux aspects les plus occultés de la vie politique et sociale.

crédit photo Marc Vuilleumier © Daniel Kunzi