Librairie du Mucem : à Marseille, les tensions s'apaisent pour Actes Sud

En décembre 2019, les salariés des deux librairies marseillaises, Mucem et Maupetit, se mettaient en grève. Les deux établissements d'environ 35 employés sont propriété du groupe Actes Sud. Si la grève était alors menée pour protester contre la réforme des retraites, les syndicats dénonçaient déjà les conditions de travail et le management peu adapté de l’éditeur. Au sein des revendications étaient pointés des salaires trop bas et un manque de communication avec la direction.

Les rumeurs de l’abandon de la boutique présente dans le Musée n’ont fait qu’accroître ces tensions. Lors d’une réunion qui s’est tenue le 30 octobre 2020 les salariés ont été informés de la mauvaise santé financière du magasin et de la décision d’Actes Sud de trouver des solutions. Comme le souligne le syndicat Culture Sud Solidaire, il semble que la maison ait décidé de se concentrer sur la librairie Maupetit, plus rentable, pour retrouver rapidement un équilibre.

Une solution provisoire

Un choix qui a accentué l’inégalité ressentie par les employés du Mucem qui sont moins rémunérés que leurs collègues de Maupetit. Le flou sur la situation future des libraires a enfin poussé les syndicats à appeler à la grève le 15 décembre dernier.

Lors d’un CSE ce 10 décembre, les éditions Actes Sud ont annoncé avoir trouvé un repreneur. La société Arteum, qui possède plusieurs boutiques de musée s’est en effet dite intéressée par l’établissement du Mucem.

Contacté par Actualitté plus tôt ce mois-ci, le groupe assurait vouloir avant tout « la certitude de maintenir l’emploi pour une équipe compétente et très professionnelle ». En effet, si l’affaire se concrétise, les contrats des employés seront repris. Cependant l'éditeur qui assurait également que « les salariés seront toujours les premiers informés des avancées de cette transition », semble avoir échoué dans son entreprise de communication.

L’entreprise Arteum, spécialisée dans la fabrication et vente de produits dérivés liés aux musées, ne convainc ainsi pas complètement les syndicats.

Ceux-ci ci pointent le fait que la réunion du 10 décembre s’est basée sur un constat qui n’a pas été remis en question, à savoir qu' « une librairie de fond ça ne marche pas et qu’il faut faire autre chose ». Les tâches que devront effectuer les libraires au sein de ce futur établissement risquent de ne pas être les mêmes. Ils demandent entre autres des propositions de conditions de départ pour les salariés qui ne souhaiteraient pas être repris par Arteum ainsi que des propositions de reclassement au sein de Maupetit pour celles et ceux qui le souhaiteraient.

Pax romana dans la cité phocéenne

Dans une tentative d’apaisement, Damien Bouticourt a assuré que les nouvelles missions des employés seraient prises en compte et que des primes pourraient être accordées après la reprise d’activité début janvier. Enfin le taux horaire des deux établissements devrait être harmonisé.

« Dans les moments de forte activité que nous connaissons sur La Canebière, nous avons pu compter sur le renfort de certains salariés du Mucem qui se sont volontairement positionnés sur des plages horaires que j’ai proposées. J’ai alors tenu compte des impératifs de chacun, mais aussi des préférences à ne pas venir à tel ou tel moment alors que cela faisait partie d’engagements déjà prévus sur les plannings », assure-t-il dans un courrier consulté par ActuaLitté.

Et d’assurer : « Je suis conscient, tout comme la Direction d’Actes Sud, qu’une perspective de changement peut entraîner un stress et être anxiogène, particulièrement dans la période que nous traversons tous aujourd’hui. La volonté du Directoire d’Actes Sud est guidée par la sauvegarde de l’activité de la librairie, que l’équipe a su développer malgré les difficultés rencontrées, et ainsi assurer un emploi stable et durable à chacun. »

Les syndicats ont convenu d’attendre le retour à la normale et l’arrivée du calendrier de la période transitoire qui permettra aux employés d’en savoir plus. L’appel à la grève lancé le 15 décembre a ainsi pris fin le 26, mais les tensions ne sont pas complètement retombées.

Non sans égratigner au passage la direction et le groupe : « Concernant la bienveillance de mise et la prise en compte de la situation de chacun et chacune, nous nous réservons le droit de juger sur pièce puisque les derniers mois ont montré exactement l’inverse. » Affaire à suivre donc.



Crédit photo : Technob105 — Vue du MuCEM depuis un bateau — CC BY-SA 3.0