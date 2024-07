Un monde post-apocalypse, raconté par Haruo Iwamune

Les « condamnés », créatures effrayantes ayant arraché toute forme de vie humaine, n’ont laissé que peu de chance aux survivants. Et les victimes du mal cristallin ont tout abandonné derrière elles : objets personnels, compagnons de route, jusqu’à leur enveloppe charnelle.

Cet étrange virus empêche toute forme de décomposition : des formes cubiques poussent sur la chair des condamnés, les laissant au désespoir d’une transformation à laquelle nul ne peut espérer échapper.

Dans ce monde laissé à l’abandon, une femme sillonne les routes et les bâtiments contaminés. Son nom est Saya Ushimitsu, elle est enquêtrice, missionnée pour retrouver d’éventuels survivants et brûler les corps des retrouvés.

Sur son chemin, au fil d’une longue épopée solitaire, Saya fait d’étranges rencontres. Des robots et des intelligences artificielles surdéveloppées ont remplacé ce qu’il restait de l’humanité…

Une patte graphique affinée

S’instaurent alors des dialogues empreints d’une profonde nostalgie, vestige d’une époque qui aurait atteint ses limites. De fait, l’après-monde d’Haruo Iwamune suggère l’immense progrès des intelligences artificielles, mues en robots-assistants à nos côtés. S’ils nous ont subsisté, le mangaka nous dévoile également leurs limites : Saya rencontre l’IA protectrice d’un bunker destiné aux survivants. Mais, à cause de sa condition non humaine et son manque de rationalité, ce dernier a provoqué la mort des derniers rescapés, et peut-être tué ce qu’il restait d’espoir de survie.

Son voyage nous transporte dans divers endroits, l’on se laisse transporter par l’imagination de l’auteur, qui semble apprécier la représentation graphique du morbide. L’unité accordée aux traits lisses de Saya contraste avec la finesse des détails attribués aux cadavres humains, aux créatures monstrueuses laissées pour morte çà et là, aux squelettes d’animaux ou aux fossiles de dinosaures.

Le mangaka s’est laissé guidé par son plaisir du dessin, et a manifestement bien soigné le travail des paysages apocalyptiques. Peut-être au détriment de la trame narrative, qui aurait mérité d’être plus poussée, car intrigante. Il en va de même pour la figure de Saya, qui manque d’humanité (fait expliqué dans les dernières pages du manga), et dont l’histoire personnelle est entourée de nombreux mystères...

Ce premier tome pose toutefois des bases solides, appelant un deuxième tome plus poussé, riche d’explications et, nous l’espérons, de précisions sur cette fin d’humanité soudaine et collective.