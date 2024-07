Amnésies, passé trouble, secrets de famille : que cachent les Ichinose ?

Tsubasa se réveille dans un lit d’hôpital, entouré par les visages soulagés de sa sœur, de ses parents et de ses grands-parents. Il était inconscient à la suite du terrible accident de voiture qui a impliqué toute la famille. Et à son réveil, il est complètement amnésique, sans doute à cause du choc lié à l’accident. Mais là où l’affaire se complique, c’est que tous les membres de la famille sont dans le même état. Pas moyen de se rappeler le moindre détail de leur existence. Il ne leur reste que leurs papiers d’identité pour prouver qu’ils sont bien du même sang.

N’ayant aucun souvenir auquel se raccrocher, les Ichinose discutent tous ensemble de souvenirs inventés. Ils s’imaginent avoir fait le tour du monde en famille et rient joyeusement de ces bribes de passé fictif. Ensemble, ils n’ont qu’à réapprendre à s’aimer. Quoi qu’il arrive, ils seront unis.

Mais quand le médecin les autorise enfin à quitter l’hôpital, la réalité est très différente de ce qu’ils avaient prévu. Une maison sombre, en désordre, avec des chambres individuelles fermées à clef. Et derrière chaque porte, un lourd secret… Quels terribles péchés les Ichinose ont-ils commis avant de perdre la mémoire ?

Un mystère en cache un autre

De page en page, The Ichinose Family’s Deadly Sins nous entraîne dans son infernal engrenage. Plus on croit voir la lumière, et plus le mystère s’épaissit. On n’entre pourtant jamais dans le domaine de l’horrifique. Ce thriller est purement psychologique, mais les seuls ressorts de l’esprit humain suffisent à nous tenir en haleine. Sans trop en dévoiler, on peut dire que l’intrigue ne manquera jamais de complètement se retourner aux instants où vous vous y attendiez le moins.

Prenante, mais surtout imprévisible, cette série est impossible à reposer une fois commencée. Qu’y a-t-il derrière toutes ses portes fermées ? Qui est vraiment le meilleur ami de Tsubasa ? Pourquoi la famille était-elle donc partie si loin avant d’avoir l’accident ?

Même si on n’arrive pas à saisir ce qu’ils pensent vraiment, les personnages sont follement attachants, et on ne peut s’empêcher de souhaiter leur bonheur. Le papa tête en l’air, le papy grognon, la petite sœur en pleine rébellion… Sous la patte vibrante de Taizan5, ils sont plus vibrants que jamais

Entraînant spectacle

Car, les lecteurs du Péché Original de Takopi peuvent en témoigner, Taizan5 est le maître des émotions. Ses visages se tordent de joie, de surprise, de tristesse avec une précision qui frappe toujours juste. Et dans le cadre de la maison des Ichinose comme de l’école de Tsubasa ou de l’hôpital, il déploie son talent graphique au service d’une composition magistrale. Les cases, avec une perspective presque en œil de poisson, nous projettent à l’intérieur des pièces étriquées, dans un vertige de composition.

Liens familiaux, harcèlement scolaire, difficultés à s’ouvrir à l’autre, les Ichinose vont vous faire passer par tout une palette de rebondissements et d’émotions. Malgré tout, le ton reste léger : le héros, Tsubasa, ne se départ presque jamais de sa bonne humeur, et ponctue d’humour ce thriller psychologique et temporel.

Drôle, touchant, mystérieux à s’en retourner les méninges, The Ichinose Family’s Deadly Sins ne se lit pas, il se dévore. Heureusement, Kana a prévu un rythme de publication adapté à la cadence des cliffhangers successifs : l’ensemble des six tomes de la série paraîtra d’ici janvier 2025 et les 3 premiers sont d’ores et déjà disponibles.