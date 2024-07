Doc Frankenstein. Le Prométhée post-moderne

« Lilly et moi avons débuté ce livre alors que nous étions connues en tant que “frères”. Nous le finissons alors que nous sommes des “sœurs”. Je me rassure en pensant que si vous faites partie de ces gens pour qui ce changement constitue un problème, vous ne lirez pas cette introduction », écrit Lana Wachowski dans sa préface à ce qui est probablement la plus improbable réécriture de la légendaire créature imaginée par Mary Shelley.

Et d'ajouter : « Puisque vous la lisez, j’en conclus que vous vous demandez pourquoi, après tant d’années, nous nous soucions de terminer une histoire que la plupart des gens ont oubliée. » Bienvenue dans un monde où le Doc Frankenstein lutte pour plus de tolérance et d'empathie entre les êtres, malgré eux...

C’est en décidant de se lancer dans les comics que la maison Burlyman est née, découlant de la trilogie Matrix qui les fit connaître — autant d’une rencontre : celle de Keanu Reeves et de Steve Skroce, le dessinateur, ainsi que Geof Darrow pour l’occasion de cet album.

Leur livre s’aventure justement de la fin du roman de Shelley jusqu’à l’époque moderne : Doc Frankenstein aura passé sa vie à chercher une place dans la société des hommes, à laquelle il n’appartenait pas selon les critères humains. Mais est-on un monstre parce que les Hommes le décrètent ou parce que l’on se comporte comme tel ?

Traduit par Jean-Marc Lainé, ce comics a bien entendu plusieurs niveaux de lecture, quand on connaît le parcours des Frères Wachowski, devenues Sœurs. Entre novembre 2004 et décembre 2007, les six numéros qui composent cette histoire parfois grotesque, parfois vulgaire, souvent sublime, accompagnent le Doc, impliqué dans toutes les grandes périodes de l’Histoire.

Mais son statut et son existence même ont déclenché l’ire des catholiques ultras – et dotés d’une force de frappe sidérante –, décidés à éradiquer ce qu’ils voient comme une injure à Dieu.

Un récit étonnant, à plus d’un titre, de cette créature bleue de 2,4 mètres, dotée d’une intelligence et d’un rationalisme hors norme, ainsi que d’un sens inné de l’invention. Sous ses dehors de superproduction à l’action fracassante se cache une quête personnelle de la créature abandonnée — du monstre, en quête d’humanité, en dépit de ceux qui ont décidé de sa perte…

