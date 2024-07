Gaïa, confrontée à sa propre lutte existentielle, écrit ironiquement à son éditeur alors que les troupes américaines se retirent d'Afghanistan, se déchargeant avec légèreté : « L'Afghanistan, pas mon problème ! » Elle aspire à une vie enjouée et insouciante, celle qu’elle espère dépeindre dans un livre encore non écrit.

Malgré son désengagement de la situation en Afghanistan, les parents de Gaïa, résidant à New York, continuent de s’immiscer dans sa vie. Son père, récemment converti au judaïsme, la submerge d'analyses de Joyce et de Hegel et de jugements pesants. À New York, ville qu’elle méprise, sa mère critique son projet de livre pour sa légèreté, précisément ce qu'elle vise à capturer. Et contre toute attente, Gaïa trouve l’amour avec Marcus, un Allemand vivant à New York, un sentiment inextricable qu’elle ne peut éliminer aussi facilement que sa dissociation d'avec l'Afghanistan.

À Paris, loin des États-Unis, Gaïa tente d'ignorer les diktats parentaux et de trouver son inspiration ailleurs, peut-être à travers son travail de journaliste de mode, la fashion week, ou lors de soirées mondaines qu’elle contemple avec une ironie mordante. Elle se demande ce qui reste de la mode, au-delà de l'argent et du commerce, une réflexion qui la mène, avec ses deux amies, à des discussions alcoolisées mais hilarantes. Finalement, elle interroge la valeur future de la mode et même de la littérature.

Laure Gouraige dresse le portrait d’un désir désespéré de légèreté qui ne fait que souligner les contradictions poignantes de notre existence.

Les éditions P.O.L. nous en offrent les premières pages en avant-première :

Née à Paris en 1988 et diplômée en philosophie, Laure Gouraige a exploré les travaux de Guillaume d’Ockham dans son mémoire. Elle est l'auteure de deux romans publiés aux éditions P.O.L : La Fille du père (2020) et Les Idées noires (2022).

