Les secrets de la forêt de Hoshigahara dévoilés

Dans la ville de Hoshigahara règne une dense forêt, à la fois mystérieuse et intrigante, dans laquelle peu d’Hommes osent poser les pieds. Et pour cause : nombre d’âmes égarées trouvent refuge au sein de la vieille bâtisse qui trône en son coeur.

Celui qui tient la maison répond au nom de Soichi, humain au regard doux bienveillant. Son rôle ? Aider les âmes à trouver le repos, ou, au moins, leur offrir un refuge paisible pour la nuit.

Dans une œuvre poétique, Hisae Iwaoka emmène le lecteur à la rencontre des personnages perdus, venus trouver de l’aide auprès de Soichi. En contrepartie, le jeune garçon demande aux esprits de marquer d’un tampon une carte, témoignant ainsi de la qualité de son travail.

Nous découvrons donc l’âme d’un petit caillou jeté, en quête d’identité, une grenouille mélancolique tentant de surmonter la perte de ses enfants, un vieil arbre peinant à quitter ce monde... Et encore l’esprit du vent, courroucé de voir son amie Brise préférer l’humain Soichi aux esprits. Les humeurs de ce dernier menaceront le fragile équilibre d’Hoshigahara...

Si le manga commence dans une atmosphère sereine et apaisante, la mangaka raconte des histoires de plus en plus sombres, abordant des thèmes tels que le suicide, l’abandon, la perte des parents, et surtout le deuil. Cet ouvrage ne se destine donc pas à un public trop jeune, et ce malgré sa couverture colorée très attrayante.

Une aventure spirituelle

Véritable ode à la verdure, La forêt magique de Hoshigahara est un manga onirique et nostalgique, qui révèle tout le respect que porte la culture nippone à la nature. On rencontre ainsi l’esprit du muguet, du vent, de la brise, de l’arbre, jusqu’au petit caillou sauvagement arraché d’un bloc de pierre. Chacun prend le temps de nous conter son histoire. Mais la faune n’est pas en reste : Hisae Iwaoka prête aux animaux des émotions complexes et profondément humaines.

Mais au-delà de la trame narrative, qui a tendance à perdre son lecteur (surtout les plus jeunes) par le manque d’unité entre les divers récits, le regard se pose et s’émerveille sur la richesse du dessin. Délicieusement fournis, les décors sont recherchés et travaillés dans une intention très poétique.

La palette de couleurs d’Hisae Iwaoka s’étend dans toutes les nuances de clair, et de vert, faisant de son œuvre une histoire lumineuse, créant un certain contraste avec les sentiments noirs du Vent, ou du vieil arbre quasi meurtrier.

La forêt magique de Hoshigahara est une lecture qui interpelle, forte de la richesse de son univers. La bouille ronde de ses personnages distingue considérablement son œuvre graphique, en faisant sa principale force, au risque de tromper ses lecteurs quant à l’âge véritable des protagonistes.

Crédits image : © IWAOKA Hisae 2009 / Asahi Shimbun Publications Inc.