Les chats, maîtres du monde (si vous l'ignoriez)

La coédition du GrandPalaisRmn et du Musée d’Orsay rend un bel hommage aux félins du XIXe siècle en rappelant qu’« artistes et écrivains en font leur compagnon de liberté et d’indépendance, tandis que les poètes chantent sa mystérieuse et sensuelle beauté. » Souvenons-nous de l’amour des chats de Colette, d’Hemingway, de Dumas, de Zola, de Loti ; quant à Balzac il fit carrément parler « Miss Beauty du Catshire dans “Peine de cœur d’une chatte anglaise (1842)”. »

Antithèse du chien fidèle, le chat a longtemps été méprisé par l’Église, car paresseux, gourmand, ayant une sexualité débridée… bref, étant la somme sur pattes des péchés capitaux.

Ces vices vont devenir au XIXe, sinon des vertus, tout du moins des qualités et « cette inutilité du chat [qui préfère depuis longtemps s’étendre sur les sofas que courir les souris] devient une marque de distinction portée haut par les artistes, écrivains, intellectuels, en réaction à une société utilitariste et productiviste qui compte le temps et ne laisse plus place à la contemplation. »

Alors, prenons le temps de la contemplation et allons à la recherche de ces petits félins à Orsay. Vous y verrez plus de chats que vous ne le pensiez, « ces petits modèles souvent anonymes [dont] les œuvres gardent la trace de leur passage en ce monde. »

Puis, pour poursuivre la féline étude, ouvrez ce magnifique livre où vous découvrirez des chats dans les œuvres de Gustave Courbet, Pierre Bonnard, Henri Rivière (qui inspira Les Aristochats au studio Walt Disney), Manet, Cézanne, Renoir et bien d’autres.

Vous y apprendrez également que l’artiste qui croquait peut-être le plus les chats sur ses carnets était Delacroix et pourtant point de chats (ou peu) sur ses toiles, c’est que, comme l’écrit Champfleury : « Ses chats, Delacroix en faisait des tigres ! »

Crédits photo : Martadireja CC 0