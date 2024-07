Le dernier tome de Berserk éclipse les cahiers de vacances

Si l’édition collector de Berserk, vendue avec un jeu de tarot exclusif niché dans un coffret rouge bordé de dorures, a séduit les amateurs du genre, son édition classique n’est pas en reste. Soulignons sa 17e place et ses 9829 ventes : une belle performance pour une première semaine de sortie.

Côté jeunesse, Mortelle Adèle sort du top 10 des meilleures ventes, après 7 semaines consécutives. Le tome 21 de Mortelle Adèle, RécréAction générale !, de Mr Tan et Diane Le Feyer perd 6 places et atterrit en 15e position, avec 11.824 conquis.

Les cahiers de vacances Passeport, de Hachette éducation, s’ offrent tout de même 6 des 10 meilleures ventes de la semaine. L’édition du CE1 au CE2 caracole en tête, et prend une 2e position avec 16.064 ventes. Juste derrière, on retrouve le Passeport dédié au passage du CP au CE1 (15.744 exemplaires), suivi du CE2 au CM1 (15.665 ventes) et du CM2 à la 6e (15.605 lecteurs séduits).

Passeport, toutes les matières, du CM1 au CM2 se hisse en 6e position (15.385 ventes), talonné par l’édition de la GS au CP, qui perd une place et chute à la 8e position avec 14.393 exemplaires écoulés.

Hachette Éducation réalise ainsi 532.000 € de CA avec sa recette magique : des cahiers de vacances éducatifs et ludiques, pour 5,90 €.

Nathan, seconde force éducative

Mais les éditions Nathan n’ont pas dit leur dernier mot. Elles décrochent 3 places parmi le top 10 des meilleures ventes, avec leurs cahiers de vacances vendus à 5,99 €. Nathan vacances, toutes les matières, du CP vers le CE1 dérobe une 7e position à son concurrent avec 14.881 exemplaires vendus, suivi de près par l’édition du du CE1 vers le CE2 et ses 13.480 écoliers.

Enfin, aux portes du classement, Nathan vacances, toutes les matières, du CE2 vers le CM1 veille sur une 10e place acquise grâce à 13.148 enfants studieux, bien décidés à prendre de l’avance sur la rentrée.

La semaine fut plutôt bonne pour le secteur éditorial, qui réalise une hausse de 2 % de vente en volume, et 6 % en valeur, par rapport à la semaine identique l’année précédente.

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire directement à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble. En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

Crédits image : illustration, baddogwhiskas, CC BY-NC-ND 2.0