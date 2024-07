Évasion automnale pour échapper à la canicule

En ouvrant ce livre, poussez les portes du Manoir de Castlecatz, et plongez dans les aventures du chat sans griffe Kovhan, et de ses amis Bruyne, Lexios et Serenya, lors de leur premier apprentissage dans la meilleure école de Maggocculture (magie) du monde.

Kovhan, notre héros, bien que très bon en mécanimation (fabrication d'objets animés), a décidé de se dépasser et d'apprendre la maggocculture. Or pour un chat sans griffe, tracer des runes se trouve être très dur. Et il est aussi complexé par la présence d'écailles de dragon dans ses poils. Malgré le peu de confiance qu'il se porte, aidé par ses nouveaux camarades, il va se dépasser et vivre cet automne et son apprentissage avec passion ! Mais dans les tréfonds de l'école, un mal ancestral se réveille !



Qu'on soit petit ou grand, on plonge avec délice dans l'univers du manoir ! Nous n'avons qu'une envie, faire des papouilles à Kovhan et ses amis. L'univers est égrené de plein de petites trouvailles, comme le trottosac, ce petit sac, bijou de mécanimation, qui vous suit partout. Cet automne avec eux et merveilleux, et on ne souhaite qu'une chose en le refermant, se mettre sous la couverture pour plonger en hiver dans le tome 2. - Rose - Librairie Chimère à Montrouge (92)

C’est avec un léger sourire que l’on commence la lecture de Manoir de Castlecatz, L’automne des aspirants, signé Alain T. Puysségur. Des chats qui vont à l’école et pratiquent la magie, ça ne peut que bien se passer, non ?

Kovhan est un jeune chat ambitieux. Son souhait le plus cher : devenir Aspirant et étudier au Manoir de Castlecatz. Dans cette imposante demeure, les félins les plus talentueux sont formés à la Maggoculture, l’Alchimie, et la Mécanimation. Commencent alors les épreuves sélectives d’admission, auxquelles nul élève ne peut échapper. Au cours de son aventure, Kovhan fera de superbes rencontres, et s’entourera de fidèles alliés : Bruyne, Lexios et Serenya.

Ensemble, ils feront face aux dangers qui planent autour du manoir. D’étranges incidents dérèglent la magie locale, et certains prétendent avoir aperçu des silhouettes menaçantes dans les couloirs. Elles semblent rappeler de vieux ennemis des chats, supposés vivre reclus dans une dimension étrangère...

Dans un décor qui rappelle les plus beaux univers de Dark-Académia, Alain T. Puysségur nous montre ses talents de magicien pour nous transporter dans un univers intrigant et addictif, détournant nos expressions les plus sérieuses dans un style original et décalé.

Kovhan couve un lourd secret, mais pas de quoi l’empêcher d’atteindre ses objectifs. À ses côtés, d’autres figures forcent le respect : son ami Lexios, par exemple, qui a surmonté son mutisme grâce à la magie.

Ce roman épique, auquel l’auteur ajoute une touche d’humour, aurait mérité plus de détails sur le quotidien des chats dans l’enceinte de l’établissement. Malgré une curiosité pas tout à fait rassasiée, ce premier tome saura séduire le jeune public visé.

Fort d’une écriture fluide, Alain T. Puysségur réussit son pari et dévoile un roman pour les petits et les plus grands. Une histoire à suivre dans le tome 2 paru en février 2024...