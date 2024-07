Les multiples possibilités qui existent pour se séparer des livres dont on n’a plus besoin

Se séparer de certains de ses livres est souvent une décision difficile à prendre pour les amoureux des ouvrages imprimés. On a finalement une histoire avec chacun d’eux. Peut-être que c’est un livre qui nous a été offert ? Peut-être que sa lecture a coïncidé avec un moment particulier de notre vie ? Mais, face à tous ces états d’âme, il devient parfois nécessaire de faire un petit peu de tri.

Revendre les livres qui ne nous intéressent plus

Si votre choix de faire un peu de place ne s’inscrit pas dans un acte totalement altruiste, vous pouvez chercher à revendre les titres dont vous n’avez plus l’usage, que ce soit les livres qui vous ont servi lors de vos études ou pendant la scolarité de vos enfants, voire les ouvrages qui ont accompagné les plus jeunes années de vos bambins.

Différentes techniques de revente peuvent être mises en œuvre. Vous pouvez vous adresser au libraire qui travaille sur de l’occasion à proximité de chez vous, que ce soit dans une boutique physique ou sur les marchés. Ils proposent souvent la reprise de livres, mais les tarifs offerts en contrepartie sont souvent très bas.

Autre possibilité, faire appel aux applications de revente mises en place par les géants de l’occasion en ligne. S’il y a bien sûr l’incontournable allemand Momox, d’autres entreprises proposent un service équivalent, comme La Bourse aux Livres, ou encore Gibert et Recyclivre. Cela peut devenir un véritable jeu pour vous : vous pouvez passer vos journées à scanner vos ouvrages pour savoir ce que vous rapporterait leur vente. Mais ne vous attendez pas à des prix très élevés. Il faut pour ces plateformes qu’elles prennent en charge la réception et le tri des livres puis leur remise en vente, ce qui entraîne des frais de logistique très importants.

En revanche, cela vous permet d’avoir une idée de la valeur marchande de vos livres. Il vous est alors possible de contourner ces plateformes et de mettre directement votre livre en vente, que ce soit chez Amazon, Rakuten, ou même Leboncoin. Le site eBay peut être à privilégier quand vous détenez des livres rares et anciens qui peuvent être particulièrement recherchés par certains collectionneurs. Il vous faut chercher à vous positionner avec justesse par rapport à vos concurrents, si vous voulez avoir une chance d'écouler rapidement vos titres.

Donner les livres dont on n’a plus besoin

Mais, dans un plus grand élan de générosité, en étant grand prince, vous pouvez aller directement au don. Cela sera de toute façon plus simple. Quand on veut se séparer de livres en masse, c’est certainement ainsi qu’il faut procéder. Vous pouvez alors vous tourner aussi vers votre libraire d’occasion de quartier. Mais, il y a également de nombreuses associations qui travaillent dans ce secteur, à commencer par les Emmaüs. Vous en avez sans doute un près de chez vous. La Croix Rouge récupère aussi des livres dans quelques-uns de ses centres.

Si vous pensez que certains titres sont susceptibles de faire naître de l’intérêt pour un grand nombre de lecteurs, vous pouvez vous amuser à les déposer dans différentes boîtes à livres. Il y en a forcément dans votre ville, voire dans votre village. S’orienter vers les bibliothèques et les établissements scolaires ne sera pas toujours synonyme de succès. Ils ont besoin de titres en particulier et ne peuvent pas se charger de livres qui ne tourneraient pas au sein de leur fonds. Si vous voulez donner une touche internationale à votre démarche, tournez-vous directement vers l’association Bibliothèques Sans Frontières.

Une possibilité à laquelle on ne pense pas toujours spontanément, et pourtant qui devrait couler de source, c’est celle de donner des livres aux membres de notre famille, qu’ils soient plus ou moins proches. Pensez à vos cousins, à vos cousines, voire à leurs enfants. Cela peut être une façon de créer du lien et de transmettre une forme de mémoire familiale. En tout cas, de communiquer un certain rapport au livre.

Pratiquer le « bookcrossing »

Si vous voulez donner une touche d’originalité à vos dons, vous pouvez vous adonner au « bookcrossing ». Cette pratique amusante consiste à laisser votre livre dans un lieu public. Cela peut être sur un banc, mais toutes les possibilités sont ouvertes, du moment que votre ouvrage a toutes les chances de faire un heureux. Le site bookcrossing propose la création d’un numéro qui singularise votre ouvrage, et cela vous permettra, si tout le monde joue le jeu, de suivre son parcours à travers le monde. A défaut de voyager, vous pouvez faire voyager vos livres !

Si l’initiative est née aux Etats-Unis, elle trouve aussi un certain écho dans bien d’autres pays, ainsi de l’Allemagne, du Royaume-Uni, mais aussi des Pays-Bas et de la Finlande. En participant et en collaborant à ce mouvement, vous construisez, en quelque sorte, une petite bibliothèque mondiale qui ne demande qu’à s’étoffer.

Transformer vos livres

Pour les adeptes des loisirs créatifs, vos livres peuvent servir de base pour devenir autre chose que ce qu’ils étaient. A chacun d’être inventif en la matière. Mais, cela peut tout simplement servir à emballer des cadeaux. Il faut garder à l’esprit que pendant longtemps on a utilisé le papier journal pour emballer de la nourriture (jusqu’à se rendre compte que les encres chimiques n’avaient pas forcément bon goût !).

Souvenez-vous aussi de Cyrano de Bergerac, et du pauvre pâtissier poète Ragueneau qui voyait Lise utiliser les vers de ses amis « Pour en faire des sacs à mettre des croquantes » ! Scandale ! Mais, là encore, tout est une question de point de vue. Si l’on se place dans une perspective écologique, donner une seconde vie à du papier plutôt que d’en acheter du neuf qui sera très vite déchiré et jeté, c’est une idée qui a plutôt du sens.

Une fois vos livres vendus

Crédits illustration Pexels CC 0