Un homme hypersensible tombe amoureux d'une femme insensible

Très franchement, mon plus grand plaisir dans l’univers, ce sont les boucles et paradoxes temporels : le dernier film en date qui m’a littéralement retourné le cerveau fut Predestination (oui, 2014… rien depuis) — et c’était tout de même l’adaptation d’une nouvelle de Robert A. Heinlein, All You Zombies. Autrement dit, la base était solide et les frères Michael et Peter Spierig avaient gravement assuré la réalisation.