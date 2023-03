2000 livres numériques en ukrainien pour aider au “rayonnement culturel

Cet apport de lectures réunit de nombreux éditeurs tels que Видавництво Анетти Антоненко (Éditions Anetta Antonenko), КСД (KSD), Pahok (Ranok) ou encore Vivat. Il fournit des ouvrages à celles et ceux souhaitant lire en ukrainien aussi bien des titres récents que des classiques de fiction et de non-fiction. On y trouve un grand nombre d’auteurs connus à l’international et des best-sellers ukrainiens.

Parmi eux, Andriy Kokotukha journaliste et auteur plus de 50 livres pour la jeunesse ainsi que de polars, ainsi que Serhii Plokhy, historien et auteur de livres de non-fiction, multiprimé, ou encore Iren Rozdobudko, journaliste, scénariste pour la télévision et le cinéma, autrice de plus de 30 livres amplement traduits.

Marc Boutet, président de De Marque, souligne que « cet ajout important à notre catalogue correspond à une demande croissante de la part des bibliothèques et du grand public pour accéder à des contenus ukrainiens, et nous sommes ravis de pouvoir y répondre ». La société compte plus de 1300 points de vente à travers le monde, avec quelque 3 millions de titres issus de 3000 éditeurs.

Cette acquisition de livres ukrainiens est assortie d’un travail de curation et de recommandation réalisé en collaboration entre l’équipe libraires de De Marque et l’équipe ukrainienne d’Elibri, pour proposer une expérience optimale à celles et ceux qui souhaiteront découvrir ce catalogue.

Marc Boutet ajoute que « comme beaucoup d’acteurs du monde du livre et de l’édition, il est naturel pour nous de participer à l’effort collectif et de s’inscrire dans une démarche de rayonnement de la culture ukrainienne, et nous enjoignons tout le secteur du livre à y prendre part ».

Rappelons que De Marque a dernièrement recruté Johanna Brinton pour prendre la direction des affaires internationales.

Crédits photo : Elena Mozhvilo/ Unsplash

