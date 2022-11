Les pirates de mangas se dispersent du Vietnam à la Russie

Ces dernières années, l’industrie du manga a été victime d’une explosion des pratiques de piratages sur la toile. Si le Japon réussit généralement à renforcer et à faire appliquer les lois dans son propre pays, il rencontre malheureusement de grandes difficultés lorsqu’il s’agit de lutter contre les menaces étrangères.

Pour autant, l’engagement conjoint des grandes maisons comme Shueisha, Shogakukan, Kadokawa et Kodansha a porté ses fruits cet été, menant à l’arrestation du propriétaire du site chinois MangaBank en juillet dernier. Au cours du même mois, Shueisha déposait de son côté une demande ex parte auprès du même tribunal californien, dans l’espoir d’identifier les opérateurs de mangagohan.com, mangapro.top, gokumanga.com, doki1001.com, manga1001.in et comick.top.

Mais on n'abat pas un hydre si simplement. Voilà quelques semaines, le regroupement s'est reconstitué pour une nouvelle plainte. L’objectif ne varie pas : grâce au tribunal du district nord de la Californie, Shueisha, Shagakukan, Kadokawa et Kodansha recherchent des informations afin d’intenter des actions en justice contre les exploitants de sites contrefaisants.

Pour ce faire, les éditeurs ont besoin que la Cour autorise la divulgation de documents que détiennent des entreprises bancaires aussi bien que technologiques – Visa, MasterCard, PayPal, Google ou Microsoft sont ainsi dans le même bateau. Des informations essentielles pour que l’enquête débute. Étant donné qu’aucune d'entre elles ne s’y conforme volontairement, les éditeurs ont besoin que la Cour américaine leur impose de collaborer.

Récemment, la coalition d'éditeurs a obtenu des assignations à comparaître contre Cloudflare, pour remettre des informations révélant que les opérateurs du site utilisaient les services de PayPal et Visa, ainsi que d'autres sociétés énumérées ci-dessus. Cloudflare a également confirmé que les opérateurs du site utilisaient des adresses IP liées au Vietnam Posts and Telecommunications Group et au Vietnam Telecom National.

Malheureusement, il est souvent facile pour les sites pirates de se renommer pour réapparaître ailleurs et/ou sous une autre forme. C’est par exemple ce qu’a récemment fait Mangaraw. Auparavant hébergé par Cloudflare avec une adresse IP menant au Vietnam, il est désormais présent par la plateforme Fishnet Communications, dont l’adresse IP pointe vers la ville de Saint-Pétersbourg en Russie.

Selon les statistiques de SimilarWeb rapportées par TorrentFreak, Mangaraw.co est un site qui reçoit environ 25 millions de visites par mois. Mangaraw.to est le nouveau domaine du site. En tout état de cause, les éditeurs réaffirment leur demande d’obtention des noms, numéros de téléphone et adresses de personnes liées à des cartes de crédit ainsi que les journaux d’adresses IP et d’horodatages afin d’identifier les partis derrière les domaines.

Crédits photo : lance robotson (CC BY-NC 2.0)