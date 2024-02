Soljenitsyne, SCUM Manifesto, Maus sur Arte : ces livres qui font trembler

Des formats de moins d'une heure, mêlant archives et entretiens. Après King Kong, la fin du rêve américain ?, réalisé par Laurent Herbiet et Tamara Erde et Les temps modernes, la voix du silence réalisé par Gregory Monro, propose d'autres voix, qui ont fait la force subversive au XXe siècle.

Publié à Paris en 1973, initialement en russe avant d'être traduit dans le monde entier, l'œuvre d'Alexandre Soljenitsyne a exposé les horreurs des camps d'internement et de travail forcé sous le régime soviétique. Ayant lui-même survécu aux camps pour avoir critiqué Staline dans sa correspondance, Soljenitsyne (1918-2008) a consacré plusieurs années à la rédaction de ce livre, compilant une multitude de témoignages pour dresser un portrait exhaustif du Goulag. Avec dix millions d'exemplaires vendus, son livre a révélé à l'échelle globale les réalités occultées du système répressif soviétique.

ARTE / © Fondation Alexandre Soljenitsyne

Réalisé par Jérôme Lambert et Philippe Picard, le documentaire sera disponible à partir du mercredi 20 mars 2024 à 22h50.

SCUM Manifesto, de Valerie Solanas

En inversant la représentation traditionnelle des femmes en tant qu'êtres humains "naturellement inférieurs" pour la projeter sur l'homme, l'écrivaine déconstruit les fondements de la suprématie masculine. Ce texte se présente comme un manifeste, à la fois littéraire et politique, où l'humour et la provocation mettent en lumière les dynamiques de pouvoir entre les genres. Autoédité, diffusé pour la première fois dans les rues de New York par Valerie Solanas en 1967, le SCUM Manifesto s'est imposé comme une œuvre emblématique du mouvement féministe.

ARTE/ copyright Bettmann Archive

Réalisé par Ovidie, le documentaire sera disponible à partir du mercredi 27 mars 2024 à 22h40.

Maus, d'Art Spiegelman

Retour sur ce récit graphique, à travers duquel Maus raconte l'odyssée de Vladek, le père de l'écrivain, survivant d'Auschwitz, à travers le regard de son fils, cherchant à comprendre et à savoir la vérité sur l'époque la plus noire de l'Histoire contemporaine. Le documentaire nous replonge dans un monde où des personnages humains sont remplacés par des animaux : les Juifs sont des souris, les Allemands sont des chats, et d'autres figures par divers animaux. L'histoire suit le parcours de la famille Spiegelman de 1936 à 1950, depuis l'ascension du nazisme jusqu'à leur évasion de l'Europe, en passant par les moments de terreur, d'escroquerie, de déportation et les retrouvailles des survivants.

ARTE / ©Wichita Films

Réalisé par Pauline Horovitz, le documentaire sera disponible à partir du mercredi 3 avril 2024 à 22h45

Enfin, retour sur Le Chagrin et la Pitié, documentaire réalisé à l'origine par Marcel Ophüls, en 1971. Le récit à l'écran a ébranlé le mythe, rendu unanime, d'une France résistante face à l'occupation nazie. Il s'agit de l'histoire d'un événement marquant qui, naviguant entre interdits et controverses, a profondément transformé la perception française des années d'Occupation.