Je suis honorée d’être née dans ta tête” : un concert littéraire

Les fulgurances poétiques de Babouillec fusent de toutes parts et irradient ses textes. Autrice singulière et « autiste sans paroles », elle communique à l’aide d’un casier de lettres en carton qu’elle dispose une à une sur des feuilles de papier, donnant naissance à une voix magnifique, inspirée et inclassable.

Séverine Ballon, violoncelliste, compositrice et lauréate du concours Luc Ferrari (2019), s’empare de ses textes inédits et propose un concert tout en intériorité : muni d’un casque, en mouvement ou posé dans un coin du jardin, vous entrez dans l’intimité de la voix, du texte et du son ; le concert est ainsi donné au creux de l’oreille pour capter les gestes et moindres frottements des musiciens sur leurs instruments. Une écoute tout en intériorité à l’image des mots et des sons qui « naissent dans la tête » pour être ensuite livrés.

Extrait d’Algorithme éponyme :

Je suis Babouillec très déclarée sans parole. Seule enfermée dans l’alcôve systémique, nourricière souterraine de la lassitude du silence,

j’ai cassé les limites muettes et mon cerveau a décodé votre parole symbolique, l’écriture. Je tue mes démons silencieux dans les tentatives singulières des sorties éphémères de ma boîte crânienne.

Savoir marcher sur le fil tendu entre la frontière des densités humaines sauve de l’isolement. Rien dans l’immatérielle déconstruction sensorielle ne justifie la lecture des codes. Je suis enregistrée dans un endroit bizarre de la vie et la pensée nourricière poétique dans cet espace galope comme un cheval fou.

« Je suis honorée d’être née dans ta tête » est construit comme un monde autonome où la communication avec l’extérieur est impossible. De cette limitation, naît l’univers sonore de cette pièce : des gestes, ceux que l’on griffonne nerveusement sur un bout de papier dans les moments de solitude ou de nervosité ; des cercles, des hachures nerveuses, des zigzags, des carrés, et des lignes avec des sursauts. Les gestes passent de la ligne esquissée comme un trait de crayon (frottements de l’archet contre les cordes, des baguettes contre la peau de la grosse caisse, souffles de clarinette basse), à de la couleur (des hauteurs). Chaque mouvement a sa vie et temporalité propre. Leur polyphonie forme un monde organique et organisé que vient rythmer la voix parlée lisant les textes de Babouillec.

