Breton, Colette, Lévi-Strauss : la Comédie Française lit les manuscrits de la BnF

Le département des Manuscrits tire ses origines de la bibliothèque des rois de France et conserve la plus importante collection au monde de manuscrits médiévaux, modernes et contemporains, parmi lesquels le Papyrus Prisse, l’un des plus anciens livres connus (1900 av.JC) et plus de 10 000 livres enluminés médiévaux, dont environ 1500 manuscrits antérieurs à l’an 1000.

Le fonds de littérature moderne et contemporaine rassemble des manuscrits autographes de Casanova, Hugo, Flaubert, Zola, Proust, Colette, Sartre..., jusqu’aux acquisitions ou dons récents des manuscrits d’Edouard Glissant, de Pascal Quignard ou d’André Breton et ceux d’auteurs contemporains de science-fiction et de littérature policière.

FRANCE: nuit de la lecture 2021, “Relire le monde”

Dans ce contexte, quatre comédiennes et comédiens de la Comédie Française entameront un cycle de lectures à voix haute, mis en ligne à partir du 23 janvier. Et sur site, dès que possible…

© Stéphane Lavoué / Coll.Comédie-Française

• samedi 23/01 André Breton 18 h 30 - 20 h Extraits de Nadja © Éditions Gallimard, dont le manuscrit est présenté dans l’exposition Champs magnétiques. L’Invention du surréalisme à la BnF (ouverture dès que possible) – Lecture par Didier Sandre

• lundi 01/02 Colette 18 h 30 - 20 h Extraits de Les Vrilles de la vigne – Lecture par Françoise Gillard Claude Lévi-Strauss

• lundi 01/03 Extraits de Tristes tropiques 18 h 30 - 20 h Lecture par Clotilde de Bayser

• lundi 12/04 J.-H. Rosny aîné 18 h 30 - 20 h Extraits de L’Épave – Lecture par Noam Morgensztern lundi 03/05 Charlotte Delbo 18 h 30 - 20 h Extraits de Spectres mes compagnons (Interprète à venir)

• mercredi 14/06 Édouard Glissant 18 h 30 - 20 h (Extrait et interprète à venir)

COVID: le protocole sanitaire de la Nuit de la lecture

Les collections de manuscrits originaux de la BnF sont complétées par des livres et revues en toutes langues, des microformes et des fac-similés. Le département s’attache aujourd’hui à recueillir, classer et mettre à la disposition du public les archives personnelles des écrivains français.

Les départements des Arts du spectacle, de la Musique, des Cartes et plans, des Estampes et de la photographie conservent également de nombreux textes manuscrits : correspondances, partitions, brouillons, carnets, scénarios, etc.

Des manuscrits de Bach, Beethoven, Rameau, Mozart, Berlioz, des correspondances de Félix Nadar, des carnets de Jacques Brel ou des planches scénaristiques de Jacques Prévert figurent parmi les pièces manuscrites d’exception de ces collections.

Rassemblées depuis cinq siècles, les collections de la Bibliothèque nationale de France, y compris ses fonds de manuscrits, sont en accroissement constant.