Grand Poetry Slam 2023 : vivier de poètes et romanciers

La « Coupe du Monde de Poésie » se déroule à Paris tous les ans, depuis 2007, à l'initiative de la FFDSP (Fédération française de Slam Poésie). L’idée ? « Permettre aux poètes étrangers de venir s’exprimer devant le public français. » Les plus au fait le savent, l'univers du slam accueille un vivier de talents, dont certains sont passés de la parole aux écrits.

D'Abd Al Malik à Elizabeth Acevedo

Un des exemples les plus significatifs est celui d’Abd Al Malik, qui démocratisa la pratique en France avec Grand Corps Malade. Dès 2004, celui qui passa sa jeunesse à Strasbourg publie un premier récit autobiographique, Qu’Allah bénisse la France !, paru chez Albin Michel (27.500 exemplaires vendus, donnée : Edistat). Il est ensuite adapté par son auteur pour le cinéma en 2014.

Plusieurs essais politiques suivront, autour d’un Islam des Lumières ou de la figure d'Albert Camus. En août 2019, sort son premier roman, Méchantes blessures, chez Plon (17.500 ventes). De son côté, Grand Corps Malade a fait paraître Patients aux éditions Don Quichotte en 2012 (300.000 exemplaires, poche inclus), et sa correspondance avec l'artiste Ben Mazué chez JC Lattès en octobre 2022 (près de 44.000 ventes).

Un autre beau passage du slam, art de la voix, aux mots imprimés et sa lecture mentale, est celui de l’afroféministe Belgo-Congolaise, Lisette Lombé. Elles est notamment l'auteure de Brûler, brûler, brûler, chez l’Iconopop, ou d'un roman, Venus poetica, aux éditions L’Arbre à paroles (échec commercial). Enseignante, mère, militante, slameuse, elle offre un univers polymorphe, entre textes, collages, performances... Elle a également coordonné le recueil du collectif L-SLAM, On ne s’excuse de rien !, imprimé par les éditions MaelstrÖm reEvolution.

Quand le roman se fait slam

Entre le roman et le slam, on peut encore citer le Franco-Sénégalais, Insa Sané, et ses 7 ouvrages, dont le dernier, Banlieues parisiennes Noir, est paru chez Asphalte éditions en 2019 (moins de 1000 ventes). Mais aussi Marc Alexandre Oho Bambe, dit Capitaine Alexandre. Le slameur est arrivé du Cameroun en France à 17 ans, et a notamment publié Diên Biên Phu en 2018 chez Sabine Wespieser (3500 ex.) ou Les Lumières d’Oujda (2600 ex.) et Nobles de cœur, avec Frédéric Ibami (échec commercial), respectivement en 2020 et 2022, chez Calmann-Lévy.

Avec Elizabeth Acevedo, c’est le slam qui se fait roman, avec Signé Poète X (trad. Clémentine Beauvais, 3500 ventes), édité chez Nathan en 2019. La New-yorkaise de 35 ans raconte en rythme cadencé Xiomara, 16 ans, dans son Harlem étouffée par sa famille. Elle se réfugie dans l’écriture : des slams en forme de sentiments cristallisés.

À LIRE:Kery James revient sur 30 ans de carrière

Enfin, plus vraiment du slam, mais activité sœur, le rap, comme avec Gaël Faye, Prix du roman des étudiants France Culture-Télérama 2016 pour Petit Pays, avec 1,418 millions d'exemplaires écoulés ou quand le grand architecte des éditions Le Robert, Alain Rey, réalise un featuring avec Bigflo et Oli...