La Dame sans son petit chien : une fantaisie musicale  

On n’est pas sur les bords de mer Noire dans la ville balnéaire de Yalta, mais dans une station thermale française face à l’océan. Anne, interprétée par la soprano Caroline Casadesus, chantonne, le regard dans le lointain…

Sa voix attire l’attention d’un homme qui passe. Charmé, Valentin, incarné par Emmanuel Guttierez, convainc Anne, qui a perdu son chien et l’amour, de rencontrer son ami pianiste, Pierre, dit Gilles Ramade…

J’attendrai de Tino Rossi, Moi, j’coûte cher, de l’ancienne vedette Suzy Delair, des tangos par Astor Piazzolla… Mais encore, entre autres, Après un rêve de Gabriel Fauré, Je suis grise de Jacques Offenbach… Ce spectacle allie la joie de la chanson avec un jeu tout tourné vers la séduction. On se rapproche à certaines occasions de l’âge d’or de la comédie musicale à la Gene Kelly.

Au piano et en amoureux tardif, le fier papa de la surdouée Elsa Dreisig, Gilles Ramade, impressionne par sa maîtrise. On retiendra sa galvanisante interprétation de La Quête de Jacques Brel, et plus généralement, des talents de comédien, de chanteur et de pianiste qui, empilés, font beaucoup.

Caroline Casadesus, également entre chant et jeu, porte la pièce par sa passion et son investissement physique. Elle domine son rôle. Emmanuel Guttierez plante enfin son personnage de naïf sensible à la perfection, jusqu’à la révélation finale…

Une œuvre délicieuse, qui ne souffre d’aucune longueur grâce à son rythme et sa mise en scène sans simagrée. Une nostalgie passe par la musique et le récit… Ce fameux sentiment de déjà-vu… Carl Gustav Jung affirmait : « Tout ce qui ne remonte pas en conscience revient sous forme de destin... »

Découvrez la pièce de Cerise Guy, La Dame sans son petit chien, du 7 au 27 juillet 2023 à 20h, sauf les dimanches, au Théâtre Barretta, 12 place Saint Didier à Avignon.

Crédits photo : La Compagnie du phare