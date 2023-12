Gouffre de Padirac : une invitation à un Voyage au centre de la Terre 

Dans l'histoire d'origine, Axel Lidenbrock, neveu du scientifique Otto Lidenbrock, se laisse convaincre par ce dernier de l'accompagner dans une aventure pour le moins particulière : un voyage au centre de la Terre. Jules Verne profite de la découverte fictionnelle de ces contrées inexplorées pour laisser libre cours à la puissance de son imagination, et inventer des créatures et des décors, tous plus incroyables les uns que les autres.

Les visiteurs seront plongés, en mai prochain, dans une soirée de 1899, où Édouard-Alfred Martel, célèbre spéléologue dont le nom est indissociable du Gouffre de Padirac, invite différentes personnalités telles que Jules Verne et Sarah Bernhardt pour explorer le « Trou du diable ». Mais la disparition d'Axel Lidenbrock, enlevé par une créature mystérieuse, entraîne les invités dans une aventure au cœur de la Terre...

Ce spectacle, mis en scène par Juliette Colin, écrit par Toni Avenard et produit par Louis-Marie Rohr, offre une expérience se voulant onirique, mêlant exploration et découverte ludique dans ce cadre impressionnant. 14 acteurs et de nombreux figurants seront présents pour faire vivre cette aventure immersive.

Crumble Production est une société spécialisée dans les spectacles immersifs. Elle a notamment réalisé « Au bonheur des Dames » d'après le roman d'Émile Zola. Elle relève cette fois le défi de transformer un classique littéraire en une expérience théâtrale se jouant à 103 mètres de profondeur.

Crédits image : Gouffre de Padirac