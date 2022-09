Concert littéraire, quand l'Île Haute se met en scène

#TerresdeParoles22 – Dix journées d’itinérance à travers le département de Seine-Maritime : Terres de Paroles a prévu grand. Et modeste. Et diversifié. Cela, comme l’indique Patrick Teissère, vice-président du conseil départemental et adjoint au maire du Havre, « pour défendre la lecture publique. Et que les habitants accèdent aux auteurs, le plus simplement possible ». Du 1er au 9 octobre, le festival parcourra le territoire — avec un coup d’envoi dès le 15 septembre.